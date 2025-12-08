Un ucrainean și doi români au fost arestați preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit aproape cinci kilograme de 3 CMC, un drog de mare risc, ascunse în caroseria mașinii cu care intraseră în România din Polonia. Operațiunea DIICOT s-a încheiat cu reținerea traficanților și confiscarea întregului transport, scrie News.ro.

Un ucrainean şi doi români, prinși la graniţă cu 5 kg de droguri ascunse în caroserie. Au fost arestaţi - Poliţia Română

Potrivit unei informări a Poliţiei de Frontieră, sâmbătă, în cadrul unei acţiuni desfăşurate în Sighetu Marmaţiei, poliţiştii de frontieră ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, împreună cu lucrători ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate, au oprit pentru verificări un autoturism în care se aflau trei persoane, un cetăţean ucrainean şi doi cetăţeni români. În urma cercetărilor, în mijlocul de transport a fost descoperită cantitatea de aproximativ cinci kilograme substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc.

Din cercetări a mai reieşit că inculpaţii au procurat substanţa interzisă din Polonia, iar în dimineaţa de 6 decembrie, în jurul orei 01.00, au introdus-o în România, prin fostul punct de trecere a frontierei Petea, ascunsă în caroseria autoturismului.

Ulterior, în aceeaşi zi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea celor trei inculpaţi, cu vârstele de 32, 33 şi 37 de ani, cercetaţi pentru trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri de mare risc. În sarcina unuia dintre inculpaţi s-a reţinut şi infracţiunea de deţinere de droguri de mare risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Articolul continuă după reclamă

Duminică, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş şi poliţişti de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmaţiei.

