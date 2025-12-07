Tentativă de lovitură de stat, dejucată în Benin. Un grup de militari ar fi încercat să preia puterea

Un grup de militari din Benin a apărut duminică la televiziunea națională și a anunțat că l-a destituit pe președintele Patrice Talon, declarând că preia controlul asupra țării. Sub numele de "Comitetul Militar pentru Refondare", aceștia au comunicat suspendarea constituției, dizolvarea instituțiilor și stoparea activității partidelor politice, prezentând acțiunea drept începutul unei "noi ere" pentru Benin. Surse apropiate lui Talon susțin că acesta este în siguranță, iar armata loială recâștigă controlul, autoritățile vorbind despre o "tentativă de lovitură de stat" ținută sub supraveghere. De altfel, ministrul de interne a declarat într-un videoclip postat pe Facebook că lovitură de stat anunțată duminică în Benin a fost "dejucată".

Tentativă de lovitură de stat în Benin. Un grup de militari ar fi încercat să preia puterea - captură BTV

Un grup de militari a anunțat duminică la televiziunea națională din Benin că l-a "demis din funcție" pe președintele Patrice Talon și a preluat puterea în națiunea vest-africană, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Acest grup de militari, autointitulat "Comitetul Militar pentru Refondare (CMR)", "s-a întrunit duminică, 7 decembrie 2025, a deliberat și a decis următoarele: Domnul Patrice Talon este demis din funcția de președinte al Republicii", au declarat militarii, citați de AFP.

"Armata se angajează solemn să ofere poporului beninez speranța unei ere cu adevărat noi, în care fraternitatea, dreptatea și munca vor triumfa", se arată într-un comunicat citit de unul dintre soldați, flancat de alte șase persoane, mai mulți purtând căști.

Articolul continuă după reclamă

"Constituția este suspendată. Toate instituțiile sunt dizolvate (și) activitățile partidelor politice sunt suspendate până la o nouă notificare", se mai menționează în comunicatul citat de Reuters.

Apropiații președintelui susțin că armata regulată recapătă controlul

Nicio informație oficială nu a fost publicată duminică dimineață cu privire la situația lui Talon, însă o sursă apropiată șefului statului a declarat pentru AFP că președintele Talon este în siguranță, iar armata recapătă controlul.

"Este vorba despre un grup mic de oameni care au acces doar la televiziune. Armata regulată recapătă controlul. Orașul (Cotonou, capitala administrativă) și țara sunt complet în siguranță, la fel ca președintele și familia sa", a declarat pentru AFP o sursă militară apropiată lui Talon.

Ministrul afacerilor externe beninez, Shegun Adjadi Bakari, a declarat pentru Reuters că "există o tentativă de lovitură de stat, dar situația este sub control (...), o mare parte din armată și garda națională fiind încă loiali și controlează situația".

Ambasada Franței a relatat pe X că "au fost semnalate focuri de armă la Camp Guezo, lângă reședința președintelui Republicii", din Cotonou, și a cerut cetățenilor francezi să rămână în casele lor "ca măsură de securitate".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Țara vest-africană se pregătește pentru alegerile prezidențiale din aprilie

Anunțul a venit în timp ce țara vest-africană se pregătea pentru alegerile prezidențiale din aprilie, care ar fi marcat sfârșitul mandatului actualului președinte Patrice Talon, aflat la putere din 2016.

Coaliția de guvernare din Benin l-a nominalizat drept candidat pe ministrul de finanțe Romuald Wadagni, considerat un arhitect cheie al politicilor economice. Dacă era ales, Wadagni urma să pună în aplicare agenda de reformă actuală a administrației.

Decizia lui Talon de a se retrage după două mandate a fost un demers rar în regiunea Africii de Vest și Centrale, unde normele democratice sunt din ce în ce mai mult sub presiune.

Lovitura de stat de luna trecută în Guineea-Bissau a fost a noua din regiune din 2020, amintește Reuters.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰