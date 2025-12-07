În această perioadă, Moş Crăciun are propriul autobuz, care circulă prin Braşov. La bord nu e singur - un spiriduş strânge în carneţel numele copiilor, pentru a se asigura că fiecare primeşte cadouri de sărbători. Călătoria este gratuită și plină de momente magice.

Este genul de autobuz care nu are cum să treacă neobservat, în trafic. Un autobuz unde se aud colinde, se văd zâmbete largi şi se aud dorinţele copiilor pentru Crăciun, spune chiar în faţa Moşului.

Autobuzul Moşului are peste 18 metri lungime şi e decorat pe exterior cu sute, mii de luminiţe. E poate cel mai frumos mijloc de transport din Municipiul Braşov, haideţi un pic înăuntru, pentru că vreau să vă arăt cum este decorat în interior. Globuri, beteală şi tot ce poate fi mai frumos din spiritul Crăciunului.

Sunt foarte bucuroşi. Şi părinţii şi copiii. De abia ne aşteaptă. Suntem fotografiaţi de copii de parinti, telefoanele sunt pe noi zilnic, spune şoferul autobuzului.

Inclusiv turiştii străini sunt fascinaţi de noul mijloc de transport al lui Moş Crăciun. Autobuzul Moșului pleacă zilnic, de la capăt de linie. Cursa este gratuită şi oricine e invitat să se bucure de atmosfera festivă.

Durata traseului este undeva la 150-200 de minute, trece prin toate cartierele Braşovului, spune Andrei Căpraru, directorul RATBV.

Autobuzul Moșului va circula seară de seară, până după sărbătorile de iarnă.

