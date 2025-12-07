Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo

V-aţi gândit vreodată că slănina poate rezista peste 30 de ani? La o biserică evanghelică din Sibiu se întâmplă: o bucată de grăsime de porc e păstrată în turnul bisericii de 35 de ani. Iar povestea ei e cu totul specială.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 09:14

În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi de slănină atârnate în cârlige metalice. Cea mai veche a fost pusă acolo în urmă cu 35 de ani, iar multă vreme nu s-a ştiut cine este proprietarul.

"Trei ani de zile s-a discutat încontinuu ce şi cum şi ce familie ar fi putut să fie. Am încercat prin Asociaţia saşilor de la Dealu Frumos să găsim proprietarul", a declarat Alina Şamu, ghid biserică evanghelică. 

Proprietarul slăninii, Andreas Zikeli, a murit in 2001. A rămas, însă, în viaţă fiul său, care fost încantat să afle de ce tatăl său a ascuns slănina în decembrie 1989, chiar în ultima iarnă a perioadei comuniste. "Cred că a lăsat-o cu gândul: mă voi întoarce şi dacă mă întorc să mai am hrană pentru familie".

Articolul continuă după reclamă

Pe vremuri, obiceiul acesta era luat în serios de întreaga comunitate. Cei care ascundeau slănina în turnul bisericii îşi tăiau o bucăţică din ea doar duminica. De practica veche îşi aminteşte şi Martin, unul dintre ultimii saşi din Dealu Frumos.

"În fiecare duminică dimineața, clopotarul trăgea clopotul de slănină și veneai cu cuțitul, ștampila. Îți tăiai o bucată cât credeai tu că îți trebuie pe parcursul săptămânii. O tăiai, ștampilai unde ai tăiat. Până duminica cealaltă nu mai aveai ce căuta". Saşii care vizitează ocazional meleagurile în care s-au născut sunt fascinaţi de poveste.  

Martin păstrează şi acum slănina în turnul bisericii. Şi îi îndeamnă şi pe restul să facă acelaşi lucru.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

slanina biserica sibiu
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Cel mai înalt hotel din lume, abia deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje
Cel mai înalt hotel din lume, abia deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei?
Observator » Evenimente » Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo