Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo

V-aţi gândit vreodată că slănina poate rezista peste 30 de ani? La o biserică evanghelică din Sibiu se întâmplă: o bucată de grăsime de porc e păstrată în turnul bisericii de 35 de ani. Iar povestea ei e cu totul specială.

În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi de slănină atârnate în cârlige metalice. Cea mai veche a fost pusă acolo în urmă cu 35 de ani, iar multă vreme nu s-a ştiut cine este proprietarul.

"Trei ani de zile s-a discutat încontinuu ce şi cum şi ce familie ar fi putut să fie. Am încercat prin Asociaţia saşilor de la Dealu Frumos să găsim proprietarul", a declarat Alina Şamu, ghid biserică evanghelică.

Proprietarul slăninii, Andreas Zikeli, a murit in 2001. A rămas, însă, în viaţă fiul său, care fost încantat să afle de ce tatăl său a ascuns slănina în decembrie 1989, chiar în ultima iarnă a perioadei comuniste. "Cred că a lăsat-o cu gândul: mă voi întoarce şi dacă mă întorc să mai am hrană pentru familie".

Articolul continuă după reclamă

Pe vremuri, obiceiul acesta era luat în serios de întreaga comunitate. Cei care ascundeau slănina în turnul bisericii îşi tăiau o bucăţică din ea doar duminica. De practica veche îşi aminteşte şi Martin, unul dintre ultimii saşi din Dealu Frumos.

"În fiecare duminică dimineața, clopotarul trăgea clopotul de slănină și veneai cu cuțitul, ștampila. Îți tăiai o bucată cât credeai tu că îți trebuie pe parcursul săptămânii. O tăiai, ștampilai unde ai tăiat. Până duminica cealaltă nu mai aveai ce căuta". Saşii care vizitează ocazional meleagurile în care s-au născut sunt fascinaţi de poveste.

Martin păstrează şi acum slănina în turnul bisericii. Şi îi îndeamnă şi pe restul să facă acelaşi lucru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰