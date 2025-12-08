Doi români, o femeie şi un bărbat, ambii membri ai unei organizaţii non-guvernamentale, se numără printre victimele tragediei din Tenerife, unde un val uriaş a ucis patru turişti şi a rănit alţi trei. MAE a confirmat ambele decese.

Tragedie pe Insula Tenerife, în arhipelagul Canarelor, unde un val uriaş a lovit duminică o piscină naturală de pe Isla Cangrejo, surprinzând mai mulţi turişti aflaţi în zonă. Patru persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, dintre care una a fost resuscitată după ce intrase în stop cardiorespirator, relatează AFP.

Incidentul s-a produs în contextul unor condiţii maritime extrem de periculoase. Guvernul regional decretase deja o prealertă pentru întreg arhipelagul, avertizând cu privire la valuri de până la 3,5 metri şi cerând insistent turiştilor să evite zonele expuse.

MAE a confirmat că două dintre victimele din Tenerife erau cetăţeni români

În timp ce autorităţile locale continuă investigaţiile, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat oficial că doi cetăţeni români, o femeie de 42 de ani şi un bărbat de 38 de ani, ambii membri ai unei organizaţii non-guvernamentale, se numără printre victimele tragediei. Într-un comunicat transmis presei, MAE precizează: "Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români".

Autorităţile spaniole au confirmat deja decesul uneia dintre victimele de cetăţenie română, iar verificările continuă pentru stabilirea stării celei de-a doua persoane. Potrivit ultimelor informaţii, MAE a confirmat oficial şi cel de-al doilea deces.

"Reprezentanţii oficiului consular menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetăţenie română", mai transmite MAE.

Autorităţile rămân în contact cu familiile victimelor

Consulatul General al României la Madrid este în contact permanent şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să ofere asistenţă consulară completă.

MAE reaminteşte că cetăţenii români aflaţi în situaţii de urgenţă în Spania pot solicita sprijin consular la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004 sau la linia de urgenţă, disponibilă non-stop: +34 669.362.202.

Tragedia vine într-o perioadă aglomerată pentru Insulele Canare, unde numeroşi turişti au ajuns în weekend, profitând de ziua liberă de luni din Spania. Piscina naturală de pe Isla Cangrejo este descrisă de autorităţile locale drept un loc spectaculos, ferit de valuri datorită unui zid de protecţie. Totuşi, în caz de maree sau valuri puternice, zona devine extrem de periculoasă.

