Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Elicopter bulgar aprovizionează nava rusă "Kairos" după atacul ucrainean. Echipajul urmează să fie evacuat

Un elicopter militar bulgar a transportat duminică alimente, apă potabilă și echipamente de comunicații către nava "Kairos", un petrolier considerat parte a "flotei fantomă" a Rusiei, blocat de trei zile în largul coastelor Bulgariei după un atac ucrainean, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 18:35
Elicopter bulgar aprovizionează nava rusă "Kairos" după atacul ucrainean. Echipajul urmează să fie evacuat - Sursa: X

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Apărării din Bulgaria, citate de AFP, se pregătește o operațiune de salvare pentru evacuarea celor zece marinari aflați la bord, imediat ce condițiile meteorologice vor permite.

Nava "Kairos", înregistrată în China și implicată în traficul ilegal de petrol, a fost atacată de forțele ucrainene pe 28 noiembrie în strâmtoarea Bosfor, în timp ce naviga spre portul rus Novorossiisk, în partea estică a Mării Negre.

Flota fantomă a Rusiei, sub asistență bulgară după atacul ucrainean

Articolul continuă după reclamă

După atac, nava a suferit avarii la carenă și un incendiu la bord, și a eșuat în apele bulgare, în apropierea orașului de coastă Ahtopol, în extremitatea vestică a Mării Negre.

Potrivit ministrului bulgar de interne, Daniel Mitov, nava nu reprezintă în prezent niciun pericol. "Este ancorată și se află în stare stabilă. Au fost pregătite două remorchere pentru a o duce într-un loc sigur”. Oficialul a mai precizat că cei zece membri ai echipajului sunt într-o stare fizică și psihologică bună.", a declarat Daniel Mitov

Operațiunea de remorcare și evacuare nu a putut fi realizată pentru a treia zi consecutiv, din cauza vânturilor puternice și a valurilor de 5-6 metri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

flota fantoma rusia ucraina elicopter
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri externe » Elicopter bulgar aprovizionează nava rusă "Kairos" după atacul ucrainean. Echipajul urmează să fie evacuat