Elicopter bulgar aprovizionează nava rusă "Kairos" după atacul ucrainean. Echipajul urmează să fie evacuat

Un elicopter militar bulgar a transportat duminică alimente, apă potabilă și echipamente de comunicații către nava "Kairos", un petrolier considerat parte a "flotei fantomă" a Rusiei, blocat de trei zile în largul coastelor Bulgariei după un atac ucrainean, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Apărării din Bulgaria, citate de AFP, se pregătește o operațiune de salvare pentru evacuarea celor zece marinari aflați la bord, imediat ce condițiile meteorologice vor permite.

Nava "Kairos", înregistrată în China și implicată în traficul ilegal de petrol, a fost atacată de forțele ucrainene pe 28 noiembrie în strâmtoarea Bosfor, în timp ce naviga spre portul rus Novorossiisk, în partea estică a Mării Negre.

După atac, nava a suferit avarii la carenă și un incendiu la bord, și a eșuat în apele bulgare, în apropierea orașului de coastă Ahtopol, în extremitatea vestică a Mării Negre.

Potrivit ministrului bulgar de interne, Daniel Mitov, nava nu reprezintă în prezent niciun pericol. "Este ancorată și se află în stare stabilă. Au fost pregătite două remorchere pentru a o duce într-un loc sigur”. Oficialul a mai precizat că cei zece membri ai echipajului sunt într-o stare fizică și psihologică bună.", a declarat Daniel Mitov.

Operațiunea de remorcare și evacuare nu a putut fi realizată pentru a treia zi consecutiv, din cauza vânturilor puternice și a valurilor de 5-6 metri.

