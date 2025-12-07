LOTO 6/49 duminică 7 decembrie 2024. Numerele câştigătoare de azi

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Preturile variantelor simple de joc sunt:

Articolul continuă după reclamă

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report la Joker la categoria I de peste 8,14 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 4 decembrie, Loteria Romana a acordat 24.338 de castiguri in valoare totala de peste 2,27 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 856.700 de lei (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).

La tragerea JOKER s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 720.511,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 17, 4, 29, 24, 20 + 12

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 0 8 1 8 8 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 6 3 9 8 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 7 0 1 3 4 8 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 21, 40, 13, 35, 19, 4

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 15, 11, 37, 4, 47, 9

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰