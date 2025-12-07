Sute de mii de oameni votează şi în provincie. În 12 localităţi sunt chemați la urne ca să îşi aleagă primarul, după ce postul a rămas vacant în urma unor decese, demisii sau incompatibilități. Miza creşte însă în judeţul Buzău. Fostul premier Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Județean.

Marcel Ciolacu candidează pentru şansa de a rămâne în politica mare, iar principalul contracandidat este un antreprenor susţinut de PNL şi USR. Postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a rămas liber după ce titularul a fost nominalizat ca membru la Curtea Europeană de Conturi.

Reporter Observator: Domnule Ciolacu, voci din lumea politică spun că ar fi un pas înapoi în carieră.

Marcel Ciolacu: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică: am venit acasă. Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare. Un ritm mai alert, are nevoie de expertiză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ.

Alegători puțini, dar hotărâți

Prezenţa la vot la alegerile pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău a fost slabă, dar cei care au mers la urne ştiu ce vor.

"Aştept normalitate, aştept ca lucrurile să se îndrept într-un făgaş mai bun", a declarat o alegătoare din Buzău.

"E o datorie cetăţenească, şi cu speranţe de bine şi de mai bine", a completat un alt votant.

La alegerile locale parţiale pentru primari au fost deschise aproape 500 de secţii de vot în 11 judeţe.

Alegeri parțiale în 11 județe: primari aleși din nou după decese, demisii și incompatibilități

"Să continue ce a făcut fostul primar. Cam toţi sunt buni, să fie sănătoşi şi să facă treabă bună", a precizat un pensionar.

"Aşteptări sunt multe. Asfalt, gaz, apă şi în rest condiţiile cele mai bune să le avem, cum au şi alte comune din apropierea oraşului Paşcani", a adăugat o fostă educatoare.

Locuitorii din Remetea, Bihor au de ales între un dascăl şi un antreprenor local. Fostul primar a ajuns la închisoare după ce a participat la o vânătoare ilegală în care un pădurar a fost împuşcat mortal.

"Canalizarea, asta este cea mai mare problemă şi apa potabilă din sat. Toată vara noi nu am avut apă, decât mâl, nisip şi asta a fost", a spus o femeie din Rimetea.

"Să se termine ceea ce s-a început, cu asfaltarea străzilor", a subliniat o altă tânără din localitate.

Alegător amendat pentru un vot fotografiat

Incidentele majore au lipsit. Un bărbat din judeţul Constanţa a fost, însă, amendat pentru că şi-a fotografiat buletinul de vot.

"În jurul orei 9, un cetăţean a venit să-şi exprime votul. A luat buletinul, a intrat în cabină şi am auzit bliţul de 2-3 ori", a transmis Sebastian Şerbănescu, preşedinte secţie de votare.

"Din greşeală am apăsat sau fotografiat buletinul şi atât. Altceva nu s-a întâmplat nimic. Aveam telefonul în mână şi am apăsat şi gata. O eroare", a explicat bărbatul acuzat.

Aproape 400.000 de oameni din 11 judeţe au fost chemaţi astăzi la urne la alegeri locale parţiale.

