ANALIZĂ Cele trei mari provocări cu care Ciucu se va confrunta la PMB. Prima trebuie rezolvată urgent

Ciprian Ciucu a câştigat scrutinul de duminică, 7 decembrie, pentru funcţia de primar al Bucureştiului. Acesta va trebui acum să renunţe la scaunul de edil al Sectorului 6 şi să administreze problemele întregului oraş. La PMB, Ciucu se va lovi de cel putin trei provocări majore, dintre care una ce trebuie rezolvată în cel mai scurt timp.

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, ales duminică, 7 decembrie, cu peste 36% dintre voturile bucureştenilor, va face trecerea de la Primăria Sectorului 6 la cea a Bucureştiului. După un mandat considerat de succes la Sectorul 6 de către locuitorii din cartiere precum Militari, Drumul Taberei ori Giuleşti, Ciucu a mai câştigat un mandat. Totuşi, el nu îl va duce la capăt, pentru că are acum parte de o nouă provocare: aceea de a administra problemele întregului oraş. Ciucu urmează să îşi dea oficial demisia din funcţia de primar de sector şi apoi să preia rolul de Primar General de la actualul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Ca primar al Bucureştiului, al doilea edil dat de PNL în Capitală din 1990 înoace, după Crin Halaicu, Ciprian Ciucu va prelua acum proiectele începute de Nicuşor Dan. El promite că le va face bucureştenilor viaţa mai uşoară prin rezolvarea unor probleme precum cea - eternă - a traficului. Până la trafic, totuşi, Ciucu va avea de trecut un prim hop: pe cel al bugetului.

De asemenea, Ciucu va mai trebui să preia şi să găsească soluţii pentru o altă mare problemă a bucureştenilor: cea a termoficării.

Prima provocare: bugetul

Noul edil va avea un mandat de aproape trei ani și va aproba bugetul Capitalei pentru trei cicluri bugetare (2026 – 2028). Cu toate acestea, aproape 90% din bani sunt deja "blocați" în cheltuieli curente, și anume subvenții la căldură și transport, salarii, datorii și funcționare administrativă, scrie Buletin de Bucureşti. Din acest motiv, viitorul Primar General va avea un spațiu redus de decizie, iar investițiile depind, în mare parte, de fonduri europene și împrumuturi.

A doua provocare: termoficarea

De mulți ani, primarii au promis multe, dar au reușit puține. Bucureștenii s-au obișnuit cu lipsa apei calde. Ciprian Ciucu spune că mizează pe un sistem de termoficare modern, mai eficient și mai ieftin. Noul primar general promite că va regândi sistemul, astfel încât acesta să fie compatibil cu politicile de mediu.

Bucureștiul are, în prezent, al doilea mega-sistem centralizat de termoficare din lume, după Moscova. Acesta a fost conceput să deservească cartierele și zonele industriale.

A treia provocare: traficul

Ciprian Ciucu preia o capitală care generează 26% din PIB-ul ţării, dar care se gripează la...prima ploaie. Bucureştiul apare în multe topuri mondiale ca fiind în topul oraşelor cu cel mai rău trafic. Şoferii pierd multe ore pe an în coloană.

În ultimii zece ani, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum, iar această situaţie necesită soluţii noi şi inteligente.

Ce spune Ciprian Ciucu despre provocările de la PMB

"Probabil că cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului. Deci, pe acest sfârşit de an, în funcţie şi de momentul în care guvernul va adopta legea bugetului, noi, primarii, avem 45 de zile pentru a întocmi bugetul. (..) Deci va urma o perioadă destul de grea pentru că ştim foarte bine, sunt probleme financiare la nivelul primăriei municipiului Bucureşti", a menţionat Ciprian Ciucu.

Ca să poată să rezolve problemele Bucureştiului, Ciprian Ciucu trebuie mai întâi să îşi dea demisia din funcţia de edil al Sectorului 6. În locul lui va fi primar interimar actualul viceprimar, Paul Moldovan. Cât despre rocada de la Primăria Capitalei cu Stelian Bujduveanu, actualul Primar General Interimar, aceasta va avea loc cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.

