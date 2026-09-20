A transformat pasiunea pentru arme într-o carieră de succes. Este povestea lui Eugen Dima, fost campion la TIR, care a creat dintr-o ruină unul dintre cele mai moderne poligoane din țară. De-a lungul timpului a reușit să antreneze mii de oameni aici, iar atunci când nu au reușit să ajungă la antrenament, a dus poligonul la ei. Pasiunea cu care vorbește despre ceea ce face este molipsitoare. Așa am ajuns să trag cu arma pentru prima dată. Din curiozitate, dar și din sentimentul de siguranță pe care reușește să-l ofere oricărui elev.

Pasiunea pentru arme s-a instalat treptat, odată cu poveștile bunicului său din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A tras cu arma pentru prima dată în liceu, iar alegerea a fost clară: tir sportiv și școala militară.

"Tirul, în mod special, mi-a arătat o altă cale de utilizare a armelor, una foarte pașnică, foarte specializată și cu foarte mare contribuție asupra dezvoltării fiecărui om, în special a mea pentru că, spre deosebire de alte formate sportive, unde echipa dă tonul, tirul este un sport individual.", mărturisește Eugen Dima Savu, vicepreședinte Federația de Tir Sportiv.

A concurat pentru România, dar condițiile de pregătire erau precare. Poligoanele arătau bine pe hârtie. În realitate, era un dezastru. Așa că a reușit imposibilul și a transformat o ruină într-unul dintre cele mai moderne poligoane din țară.

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"Era un câmp. Asta este descrierea cea mai potrivită, cu câteva resturi care semănau cu ceea ce noi astăzi identificăm, clădirile existente, poligoanele, spațiile de tragere, pentru că atunci era un poligon mult mai mic. Astăzi a devenit ceva mai mare prin schimbarea opticii celor care îl folosesc.", adaugă Eugen Dima.

Și nu s-a oprit aici. De mai bine de 20 de ani, în poligonul său s-au pregătit mii de oameni, de la sportivi de performanță până la profesioniști din structurile de apărare și ordine publică.

"L-am întrebat pe președintele Federației de Tir din Germania cum reușesc să aibă ei trei milioane și ceva de sportivi legitimați și noi, România, avem cu greu 30-40? Cifra e uluitoare. Și mi-a spus în felul următor: Tirul și alte sporturi, dar foarte puține, pot fi considerate strategice, la un anumit moment, existența unor oameni care știu și sunt foarte bine pregătiți, cunoscători de arme și muniții, poate fi utilă societății.", mai povestește Dima.

Următorul pas a fost să ducă antrenamentul oriunde este nevoie. Așa a apărut primul poligon mobil de acest tip din România, construit integral pe baza unor idei și soluții de inginerie sută la sută românești.

"Aici avem o bibliotecă de scenarii, deci putem să alegem pentru că suntem ofițeri și ne dorim să avem o pregătire profesională, așa că alegem pe domeniul nostru de interes. Pentru fiecare avem câte o soluție, inclusiv pentru cei care merg cu antrenamentul câinilor.", adaugă Dima.

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"Ca să deveniți un trăgător performant, trebuie să aveți grijă ca antrenamentul să se facă corect, ce trebuie să faceţi și mai ales ce nu trebuie să faceți.", mai spune Dima.

Pare simplu, dar fiecare detaliu contează: concentrarea, respirația, poziția corpului și felul în care ții arma. Înainte să înveți să nimerești ținta, trebuie să înveți să-ți controlezi mișcările și să fii pregătit pentru forța reculului.

"Aici, din poziția asta, eu întind arma spre înainte, să amortizăm, să preluăm această forță.", spune Dima.

Iar responsabilitatea este și mai mare când arma este încărcată cu muniție reală.

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Pe lângă pistoale și puști vechi de mai bine de un secol, adunate din toate colțurile lumii, colecția ascunde și o adevărată piesă de istorie. O armă care a traversat Atlanticul și poartă cu ea povestea uneia dintre cele mai importante zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

"Acest fost pistol mitralieră, care a aparținut unui soldat american, debarcarea în Normandia ... 6 iunie 1944.", încheie Dima.

O armă performantă nu înseamnă însă mare lucru de una singură. În tirul sportiv, performanța apare atunci când arma, muniția potrivită și omul care le controlează funcționează împreună.