Urmează o săptămână decisivă pe scena politică. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, trebuie să adune om cu om majoritatea de care are nevoie ca un nou Guvern să obţină votul de învestitură în Parlament. Pentru asta este nevoie de negocieri cu toate partidele.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial, începe și numărătoarea inversă. Doar 10 zile are la dispoziție Sigfrid Mureșan pentru a strânge o majoritate: cele 233 de voturi pe care nu le are în acest moment.

Chiar dacă voturile PNL, USR, UDMR și cel 17 ale minorităților ar veni în dreptul lui, este nevoie ca la masa negocierilor să vină și social-democrații.

Și aceștia se reunesc mâine dimineață într-o ședință pentru a decide dacă îl susțin sau nu pe Mureșan.

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Iar pentru a aduce PSD la masa negocierilor, USR, UDMR propunea încă de săptămâna trecută soluția rotativei. Am mai văzut-o, de altfel, și în trecut.

Însă rămâne de văzut dacă PSD va spune da sau va respinge vehement această susținere, această idee de a susține cabinetul Sigfrid Mureșan, având în vedere că la negocierile cu președintele Nicușor Dan au avut propria propunere.

Sigfrid Mureșan deja a început să scrie la programul de guvernare. Rămâne să definitiveze, să contureze, de altfel, și cabinetul de miniștri.

Cert este că va continua cu reformele începute de Elie Bolojan și spunea chiar în această dimineață, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că va ține lumina aprinsă, referire la ceea ce spunea premierul demis în trecut, că a aprins lumina și a deranjat.