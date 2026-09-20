Scandal amoros tranşat în instanţă. Secretara fostului manager de la Institutului Oncologic din Bucureşti a fost condamnată, după ce s-a răzbunat pe acesta şi pe o altă doctoriţă de la ATI cu care bărbatul avusese o relaţie. Le-a spart conturile şi a distribuit pozele private către toţi apropiaţii. Femeia condamnată ar fi avut, în trecut, o idilă cu medicul.

Fosta secretară a medicului chirurg a fost condamnată la aproape trei ani de închisoare cu suspendare, după ce judecătorul a găsit-o vinovată de nu mai puțin de nouă infracțiuni.

Femeia primise acces la telefoanele acestuia, dar și la conturile lui, pentru a răspunde la mesaje cât timp el era în sala de operație. Relația profesională dintre cei doi s-ar fi transformat într-una personală, iar secretara s-ar fi mutat în casa medicului.

La scurt timp, relația s-ar fi răcit, așa că femeia ar fi hotărât să se răzbune și s-ar fi folosit de parolele pe care le cunoștea pentru a accesa conturile acestuia și pentru a salva de acolo conversații și informații personale.

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Nu s-ar fi oprit doar la conturile medicului, ci ar fi accesat și conturile unei doctorițe cu care acesta avusese o relație în trecut. Ar fi salvat și de acolo conversații, fotografii și informații personale, pe care ulterior le-ar fi trimis medicilor de la Institutul Oncologic, dar și familiei și apropiaților, inclusiv la școala unde învăța copilul fostei iubite a medicului.

Instanța a stabilit că femeia ar fi urmărit să denigreze imaginea celor doi doctori, așa că a obligat-o să plătească daune morale de peste 20.000 de euro.

În plus, aceasta va fi supravegheată timp de patru ani și va trebui să presteze muncă în folosul comunității, să urmeze un program de reintegrare socială și, totodată, să nu ia legătura cu victimele.