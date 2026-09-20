Rebelii Houthi anunţă că au lovit obiective sensibile din capitala Arabiei Saudite cu rachete balistice

Militanţii Houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, afirmă că au lansat atacuri cu drone şi rachete balistice asupra capitalei saudite Riad, precum şi asupra unor instalaţii energetice de pe coasta Mării Roşii, relatează BBC.

Autorităţile saudite au declarat că au interceptat şi distrus o rachetă balistică lansată către Riad mai devreme în aceeaşi zi, fără a confirma însă alte atacuri sau eventuale victime.

Anterior, s-a observat o coloană de fum negru înălţându-se de la rezervoarele de combustibil din apropierea aeroportului internaţional al capitalei saudite, unde zborurile au fost temporar întrerupte sâmbătă.

În capitală au sunat alerte de raid aerian pentru prima dată de când gruparea Houthi, susţinută de Iran, şi-a intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite în luna iulie.

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Sistemele de apărare aeriană au oprit, de asemenea, „încercările ostile de a viza civilii” din oraşele Bish, Taif, Farasan şi Yanbu, a declarat într-un comunicat un purtător de cuvânt oficial al coaliţiei conduse de Arabia Saudită.

Într-o declaraţie publicată online, purtătorul de cuvânt militar al grupării Houthi, Yahya al-Sarea, a afirmat că un "număr mare de rachete balistice şi de croazieră, precum şi de drone" au fost utilizate pentru a ataca "obiective sensibile" din Riad şi instalaţiile companiei petroliere şi de gaze de stat Aramco din Yanbu, situate pe coastă.

Atacurile au fost "un răspuns la încercările criminale ale inamicului saudit" de a lovi capitala yemenită, Sanaa.

Anterior, Sarea acuzase Arabia Saudită că a efectuat 300 de atacuri aeriene pe teritoriul Yemenului în ultima săptămână.

Rebelii Houthi sunt angajaţi într-un război civil cu guvernul yemenit recunoscut la nivel internaţional, care este susţinut de Arabia Saudită.

Aceştia au atacat în repetate rânduri ţinte din Arabia Saudită în ultimele luni şi au declarat săptămâna aceasta că sunt responsabili de doborârea unui avion de vânătoare saudit deasupra Yemenului.