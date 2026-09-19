Donald Trump dă o lovitură de imagine înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului în Statele Unite. Preşedintele american a ajuns la un acord cu Danemarca pentru Groenlanda. Înţelegerea va fi semnată săptămâna viitoare, la Adunarea Generală ONU, şi va permite Washingtonului să înfiinţeze baze militare pe teritoriul danez. În schimb, prezenţa militară a Rusiei şi a Chinei va fi interzisă pentru totdeauna pe cea mai mare insulă a lumii.

Acordul semnat în trei, de Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite, prevede că Washingtonul deţine controlul asupra securităţii insulei arctice, care îşi păstrează însă suveranitatea şi integritatea teritorială.

"Este un acord cu 'o perioadă de viaţă infinită'. Vom începe imediat procesul de creare a unei prezențe militare importante în zona adecvată din Groenlanda", a postat preşedintele american pe reţeaua lui de socializare.

"Preşedintele Trump nu cumpără Groenlanda, dar asta este a doua cea mai bună alternativă. Este o victorie strategică majoră", a transmis Peter Doocy, jurnalist Fox News.

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La Copenhaga, mulţi danezi au răsuflat uşuraţi.

"E foarte bine că s-a încheiat situaţia, pentru că, în urmă cu doar două săptămâni, Donald Trump a postat o hartă care prezenta Groenlanda și Islanda ca făcând parte din SUA", a spus un danez.

Înţelegerea nu este însă prea diferită de una care exista deja din 1951 şi care prevedea că Statele Unite pot deţine garnizoane în Groenlanda. Singura noutate este că, de acum înainte, Rusia sau China nu vor putea trimite trupe sau să aibă baze militare pe insulă.

"Nu îi spuneţi lui Trump că Danemarca a câştigat", a titrat presa de la Copenhaga.

"Preşedintele Trump a ținut neapărat să împărtășească detaliile principale cu întreaga lume. (Acordul- n.r.) îi oferă preşedintelui Trump ceva să arate lumii într-un moment în care nu prea multe lucruri merg aşa cum îşi doreşte el", a explicat Elizabeth Braw, analist politic.

Încă de la preluarea celui de-al doilea mandat de preşedinte, Trump a vorbit despre cumpărarea teritoriului danez. Refuzat de autorităţile de la Copenhaga şi de locuitorii Groenlandei, el a ameninţat apoi cu preluarea forţată, lucru care a provocat tensiuni cu ceilalţi aliaţi NATO. La ultimul summit al Alianţei, la Ankara, liderul de la Casa Albă a spus din nou că vrea să folosească insula pentru Golden Dome, un sistem de apărare împotriva rachetelor.

Pe lângă poziţia ei strategică, Groenlanda deţine şi zăcăminte bogate de minerale, miliarde de barili de petrol și rezerve vaste de gaze naturale.