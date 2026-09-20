Peste 50.000 de oameni au fost seara trecută la cel mai mare concurs de videomapping din lume, organizat cu ocazia Zilelor Capitalei, în Piaţa Constituţiei. Artiști de pe tot globul au transformat Palatul Parlamentului în operă de artă, iar publicul și-a ales creația preferată.

Odată cu venirea serii, Palatul Parlamentului a devenit de nerecunoscut. Fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați s-a transformat în spațiu de creație digitală imediat ce trupa britanică Rudimental a urcat pe scenă. Cel mai aşteptat moment al serii a fost însă competiţia internaţională iMapp.

Dintre cei şapte artiști internaționali, reprezentanţii Germanii au reuşit să ia premiul juriului.

Publicul, cu mii de voturi, a ales însă concurenta din Brazilia.

Articolul continuă după reclamă

"Este un show minunat! Am fost şi anul trecut şi creşte din ce în ce mai mult.", spune un spectator.

"Mi-a plăcut că era foarte colorat, cu o tentă spre India psihedelic, animaţie foarte multă şi colorată, ne-am simţit foarte bine, le-am analizat pe toate, le-am vorbit.", adaugă un alt spectator.

"Excepţional, ne fac să ne bucurăm de lucrări şi proiecte ale oamenilor.", mărturiseşte o persoană.

Un moment special a fost dedicat Nadiei Comăneci, în onoarea primului 10 din istoria gimnasticii olimpice.

"Limitele sunt făcute pentru a fi depăşite. La mulţi ani, Bucureşti şi dragi bucureşteni!", a transmis Nadia Comăneci.