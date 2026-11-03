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Live Text Alegeri midterm în SUA. Scrutinul are efecte şi în Europa. Rezultatele, aşteptate miercuri dimineaţă

Americanii sunt chemați astăzi la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, care poate limita puterea republicanului Donald Trump în ultimii doi ani ai săi la Casa Albă. Pentru a-i atrage pe nemulţumiţii de costul ridicat al vieţii şi direcţia în care merge ţara, el a promis cinci mii de dolari fiecărui american dacă un pierde puterea. În exclusivitate pentru Observator, ambasadorul nostru în Statele Unite a explicat că victoria democraţilor poate avea efecte şi asupra României.

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Editor Radu Badiu
Publicat la 03.11.2026, 22:00 | Modificat la 03.11.2026, 22:00
Cuprins
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03.11.2026, 21:42

Trump: "Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi"

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat din nou, într-un interviu pentru Fox News, încrederea într-o victorie a republicanilor în alegerile de marţi de la jumătatea mandatului, relatează dpa. "Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi", a spus Trump în interviul pentru Fox News. Liderul de la Casa Albă a declarat că este convins că partidul său, cunoscut sub numele de Grand Old Party (GOP), îşi va păstra majorităţile în Camera Reprezentanţilor şi Senat.

Trump şi-a reiterat afirmaţia că SUA sunt cea mai respectată ţară din lume. Prin contrast, el a prezentat o imagine sumbră a Europei. "Uitaţi-vă la Franţa. Uitaţi-vă la Europa. Totul se prăbuşeşte acolo", a afirmat Trump. Toate cele 453 de locuri din Camera Reprezentanţilor vor fi ocupate în urma scrutinului, precum şi 35 din cele 100 de locuri din Senat.

Sondajele sugerează că democraţii ar putea obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, în timp ce rezultatele din Senat sunt încă neclare. Pierderea majorităţii în ambele camere ale Congresului ar putea reprezenta o înfrângere dramatică pentru Trump, notează dpa. Primele rezultate semnificative sunt aşteptate miercuri dimineaţa devreme.

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03.11.2026, 21:25

Trump şi-a apărat bilanţul în ziua scrutinului

Preşedintele american Donald Trump şi-a apărat bilanţul, marţi, într-un interviu acordat Fox News, la doar câteva ore după deschiderea primelor secţii de votare în Statele Unite în alegeri cruciale pentru viitorul mandatului său, relatează AFP. El a făcut apel la alegători în timpul unei convorbiri telefonice să "păstreze măreţia Americii". "Suntem grozavi astăzi. Acum doi ani, ne aflam într-o situaţie catastrofală", a spus el.

Donald Trump se află la cel mai scăzut nivel în sondaje, iar Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în Camera Reprezentanţilor şi poate chiar şi în Senat, cele două camere care alcătuiesc Congresul SUA, la aceste alegeri de la jumătatea mandatului. Printre factorii care contribuie la acest lucru se numără războiul aparent fără sfârşit din Iran, care a început în februarie cu atacuri americano-israeliene, şi inflaţia în creştere din cauza preţurilor ridicate ale petrolului.

"Inflaţia este rezolvată. (...) Aţi văzut că petrolul a scăzut cu 10 dolari, un record minim ieri. Iar în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: avem control total asupra ei cu ajutorul blocadei", a afirmat Donald Trump. Preşedintele american a insistat, de asemenea, asupra uneia dintre principalele sale promisiuni de campanie: imigraţia. "Când am ajuns, graniţele erau deschise. Veneau milioane şi milioane de oameni, mulţi criminali şi ucigaşi (...) Şi i-am expulzat pe mulţi dintre ei", a declarat el.

Deşi Donald Trump a reuşit într-adevăr să-şi atingă obiectivul de a opri fluxul de migranţi la graniţa cu Mexicul, opinia publică rămâne împărţită în ceea ce priveşte gestionarea acestei crize, în special din cauza acţiunilor poliţiei imigraţiei, ICE, percepute ca excesive.

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03.11.2026, 21:09

Trump spune că SUA vor înceta finanţarea de 4 miliarde de dolari pentru Israel la sfârşitul anului

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că a încheiat o înţelegere cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu conform căreia Statele Unite vor înceta, după finalul acestui an, finanţarea de 4 miliarde de dolari acordată Israelului, transmite Reuters. Vorbind la emisiunea 'Fox and Friends' a canalului Fox News, Trump a spus că Israelul nu mai are nevoie de această finanţare şi că unii politicieni democraţi şi de stânga se folosesc de sprijinul financiar american către Israel pentru a-i critica pe republicani.

"Ei bine, în ce priveşte plata către Israel, Bibi Netanyahu şi cu mine am făcut o înţelegere prin care noi dăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an, şi am făcut o înţelegere cu luni în urmă conform căreia ne oprim", a spus Trump. "Am convenit deja că până la sfârşitul acestui an nu vom mai plăti Israelul. Vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie", a adăugat preşedintele american. Potrivit Reuters, biroul lui Netanyahu nu a comentat deocamdată în legătură cu declaraţiile lui Trump.

De asemenea, nu este clar la ce fonduri s-a referit exact Trump. Un memorandum de înţelegere prin care SUA acordă anual un ajutor militar de 3,8 miliarde de dolari Israelului va expira în 2028, iar în prezent au loc discuţii despre cum va evolua asistenţa Washingtonului după acea dată. "Ei pot să cumpere orice vor. La fel şi Europa. Noi facem cele mai grozave arme din lume", a adăugat Trump marţi.

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03.11.2026, 20:48

Problemă cu maşinile de vot într-un comitat disputat din apropiere de New York

Maşinile de vot nu au putut scana buletinele, marţi, într-un comitat din apropierea oraşului New York, unde este disputat un mandat din Congresul SUA, au anunţat autorităţile locale, dând asigurări că voturile vor fi numărate în continuare, relatează AFP. "Colegiul Electoral al comitatului Westchester a fost informat de o problemă cu buletinele de vot pe hârtie, care împiedică maşinile de vot să accepte buletine la secţiile de votare din tot comitatul", se arată într-un comunicat. "Colegiul Electoral al comitatului Westchester doreşte să asigure fiecare alegător: votul dumneavoastră contează, buletinul dumneavoastră de vot va fi în siguranţă şi votul dumneavoastră va fi numărat", se adaugă în comunicat.

Într-un video postat pe reţeaua de socializare X, administratorul comitatului Westchester, Kenneth Jenkins, a îndemnat alegătorii să "continue să voteze" şi "să nu intre în panică". De asemenea, el a declarat că "nu este nevoie" în această etapă să se prelungească programul de funcţionare al secţiilor de votare, stabilit în prezent de la 6:00 la 21:00, ora locală. Unele părţi din comitatul Westchester se află într-un district care a favorizat din punct de vedere istoric democraţii, dar al cărui reprezentant actual, care candidează pentru un nou mandat, este republicanul Mike Lawler.

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03.11.2026, 20:34

Alegeri în America, efecte în toată lumea

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03.11.2026, 20:29

Rezultatul alegerilor e important şi pentru noi

Dacă vor controla Congresul, democraţii vor decide cum se cheltuie banii publici şi pot lansa anchete împotriva lui Donald Trump. Rezultatul alegerilor este important şi pentru noi. "Dacă democraţii vor câştiga Camera şi dacă vor prelua şi şefia Senatului ne aşteptăm să continue demersurile pentru conferirea unei linii distincte de acţiune a Statelor Unite la Marea Neagră", a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA. (DETALII AICI)

Americanii din unele state votează în paralel şi pentru reguli mai stricte la competiţiile sportive din şcoli şi licee. Băieţii care se declară fete nu se vor putea înscrie la concursuri feminine şi toţi concurenţii vor fi obligaţi să demonstreze cu acte sexul biologic.

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03.11.2026, 20:28

Trump avertizează că "vine apocalipsa" republicanii pierd controlul asupra Congresului

Primele secţii de votare s-au deschis în statele New Jersey, New York şi Indiana, unde trăiesc şi mulţi români. Alegătorii au mers la urne impulsionaţi de promisiunile lui Donald Trump. "Dacă vom câştiga alegerile, toată lumea va primi 5.000 de dolari. Sunt cele mai importante alegeri, cred eu, din viaţa noastră", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Donald Trump a avertizat că America va fi aruncată într-o situaţie apocaliptică dacă republicanii pierd controlul asupra Congresului. "Partidul Democrat a desemnat cea mai extremistă și periculoasă listă de candidați din istoria Americii. Jihadişti, membri ai Frăţiei Musulmane", a declarat Donald Trump.

Principala ţintă a preşedintelui a fost Abdul El-Sayed, medic epidemiolog cu origini egiptene, care poate deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite. Trump l-a acuzat că are legături cu teroriştii şi i-a greşit intenţionat numele de mai multe ori. "De mâine, poate pur şi simplu să îmi spună "senator". Mă numesc Abdulrahman Mohamed El-Sayed. Acest nume este la fel de american precum Mike, Donald sau orice ar însemna inițialele JD", a declarat El-Sayed, candidat democrat la Senatul SUA. Republicanii lui Donald Trump se tem că democraţii vor obţine o victorie zdrobitoare în alegerile care au ca miză controlul asupra legislativului american. Semnale vin din Kansas, stat care nu a mai ales un senator democrat de aproape 100 de ani - un pastor are acum avans în faţa contracadidatului republican. Sunt cele mai scumpe alegeri din istorie: aproape 12 miliarde de dolari investiţi. O sumă care contrastează cu situaţia tot mai grea a americanului de rând.

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Radu Badiu
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alegeri alegeri sua midterms donald trump
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