Trump: "Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi"

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat din nou, într-un interviu pentru Fox News, încrederea într-o victorie a republicanilor în alegerile de marţi de la jumătatea mandatului, relatează dpa. "Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeţi", a spus Trump în interviul pentru Fox News. Liderul de la Casa Albă a declarat că este convins că partidul său, cunoscut sub numele de Grand Old Party (GOP), îşi va păstra majorităţile în Camera Reprezentanţilor şi Senat.

Trump şi-a reiterat afirmaţia că SUA sunt cea mai respectată ţară din lume. Prin contrast, el a prezentat o imagine sumbră a Europei. "Uitaţi-vă la Franţa. Uitaţi-vă la Europa. Totul se prăbuşeşte acolo", a afirmat Trump. Toate cele 453 de locuri din Camera Reprezentanţilor vor fi ocupate în urma scrutinului, precum şi 35 din cele 100 de locuri din Senat.

Sondajele sugerează că democraţii ar putea obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, în timp ce rezultatele din Senat sunt încă neclare. Pierderea majorităţii în ambele camere ale Congresului ar putea reprezenta o înfrângere dramatică pentru Trump, notează dpa. Primele rezultate semnificative sunt aşteptate miercuri dimineaţa devreme.