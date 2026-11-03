România intră în iarnă cu depozitele de gaze la aproape 90%. Premierul spune că nu are emoţii pentru români

România ar trebui să treacă iarna fără probleme majore de aprovizionare cu gaze, dă asigurări premierul Luca Niculescu. Depozitele sunt pline în proporţie de aproape 90%, iar Guvernul pregăteşte prelungirea ajutorului pentru plata facturilor la energie electrică, destinat persoanelor vulnerabile.

Șeful Guvernului a anunțat marţi la TVR 1 că mecanismul voucherelor pentru energia electrică destinat persoanelor vulnerabile va fi prelungit pentru perioada iernii.

Potrivit premierului, autoritățile analizează în fiecare zi măsurile care pot fi luate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și pentru asigurarea aprovizionării cu energie. În acest sens, discuțiile au loc împreună cu miniștrii Energiei și Finanțelor.

"Există un mecanism de vouchere pe care îl vom prelungi pentru persoanele cele mai vulnerabile. Ar fi chestiuni pe care să le discutăm, să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere", a afirmat Luca Niculescu.

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Premierul a amintit și că Guvernul a prelungit, săptămâna trecută, măsurile privind motorina, pentru încă câteva luni, scrie Mediafax.

De asemenea, Comitetul Național pentru Energie urmează să fie convocat în perioada următoare. Potrivit șefului Executivului, acesta are rolul de a contribui la securizarea aprovizionării cu energie.

Rezervele de gaze ale României, aproape de 90%

Întrebat dacă există semnale privind eventuale probleme de aprovizionare, premierul a spus că rezervele de gaze ale României sunt în prezent aproape de 90%.

"În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și cu gaz în această iarnă, nu aș avea emoții", a declarat acesta.

Luca Niculescu a vorbit și despre situația centralelor de la Mintia și Cernavodă, afirmând că speră să existe vești bune în următoarele zile.

În cazul centralei de la Cernavodă, premierul a precizat că este în dialog cu ministrul de resort și cu reprezentanții companiei de profil. El a menționat că debitul apei a început să se îmbunătățească în ultimele zile, pe fondul ploilor, iar autoritățile urmăresc evoluția situației.

"De câteva zile debitul începe să fie ceva mai bun. Vom vedea ce ne va putea face. Sper să fie repornită în câteva zile", a spus premierul, fără să ofere un termen exact.