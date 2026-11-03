Observator » Sport » Fotbalistul Jesus de Miguel a murit la spital, după o intrare violentă a portarului Jesus Owono

Video Fotbalistul Jesus de Miguel a murit la spital, după o intrare violentă a portarului Jesus Owono

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.11.2026, 12:23 | Modificat la 03.11.2026, 13:12

Este doliu în fotbalul spaniol după ce, marţi dimineaţa, s-a anunţat decesul celui care a fost atacantul Jesus de Miguel, fotbalistul celor de la Tenerife, formaţie din La Liga 2.

De Miguel a fost rezervă luni seara, în duelul dintre Tenerife şi FC Andorra şi a fost aruncat în luptă în minutul 52, la 2-0 pentru echipa sa. FC Andorra a revenit pe final, a egalat la 2-2, însă De Miguel putea da lovitura în prelungiri, într-un moment în care fotbalistul se pregătea să scape pe contraatac.

Acţiunea lui De Miguel a fost întreruptă brusc de Jesus Owono, portarul oaspeţilor, care a ieşit departe de propria poartă şi l-a lovit violent pe atacantul gazdelor, din săritură, cu genunchiul în piept.

Articolul continuă după reclamă

Fotbalistul de 30 de ani a fost trimis de urgenţă la spital, iar meciul a fost anulat. S-a stabilit că atacantul lui Tenerife a suferit răni grav la cap şi la piept şi a făcut un stop cardiac în ambulanţă, pe drumul spre spital, iar medicii nu au mai putut să-i salveze viaţa.

Jesus de Miguel avea numai 30 de ani şi jucase de-a lungul carierei la echipe precum Leganes, Fuenlabrada, Unionistas sau Castellon, înainte să ajungă la Tenerife în vara lui 2025. După un sezon bun, 2025-2026, în care a marcat 11 goluri în 29 de meciuri şi şi-a ajutat echipa să promoveze în La Liga 2, în actualul sezon atacantul nu şi-a mai găsit locul în formula de start, bifând doar şase apariţii în echipă.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
jesus de miguel tenerife andorra jesus owono
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.