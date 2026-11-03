Este doliu în fotbalul spaniol după ce, marţi dimineaţa, s-a anunţat decesul celui care a fost atacantul Jesus de Miguel, fotbalistul celor de la Tenerife, formaţie din La Liga 2.

De Miguel a fost rezervă luni seara, în duelul dintre Tenerife şi FC Andorra şi a fost aruncat în luptă în minutul 52, la 2-0 pentru echipa sa. FC Andorra a revenit pe final, a egalat la 2-2, însă De Miguel putea da lovitura în prelungiri, într-un moment în care fotbalistul se pregătea să scape pe contraatac.

Acţiunea lui De Miguel a fost întreruptă brusc de Jesus Owono, portarul oaspeţilor, care a ieşit departe de propria poartă şi l-a lovit violent pe atacantul gazdelor, din săritură, cu genunchiul în piept.

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Fotbalistul de 30 de ani a fost trimis de urgenţă la spital, iar meciul a fost anulat. S-a stabilit că atacantul lui Tenerife a suferit răni grav la cap şi la piept şi a făcut un stop cardiac în ambulanţă, pe drumul spre spital, iar medicii nu au mai putut să-i salveze viaţa.

Jesus de Miguel avea numai 30 de ani şi jucase de-a lungul carierei la echipe precum Leganes, Fuenlabrada, Unionistas sau Castellon, înainte să ajungă la Tenerife în vara lui 2025. După un sezon bun, 2025-2026, în care a marcat 11 goluri în 29 de meciuri şi şi-a ajutat echipa să promoveze în La Liga 2, în actualul sezon atacantul nu şi-a mai găsit locul în formula de start, bifând doar şase apariţii în echipă.