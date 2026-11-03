Peste 200 de apartamente din blocurile cu bulină roșie au fost eliminate de pe platformele de închiriere în regim hotelier. Și ar putea urma alte câteva sute. Măsura va duce la scumpirea cazărilor în centrul Capitalei, spun oamenii din piaţă, dar îi ferește pe turiști de un pericol uriaș: să doarmă, fără să știe, în clădiri care s-ar putea prăbuși la un cutremur puternic.

Proprietarii de apartamente din blocurile cu bulină roșie primesc mailuri prin care sunt anunțați că nu mai pot închiria locuințele în regim hotelier. Odată cu aceste mesaje, anunțurile sunt șterse de pe platforme, iar rezervările, anulate. Peste 200 de apartamente din București au fost deja delistate. Adică 20% din numărul celor care sunt un pericol pentru turiști

Aproape 1.000 de apartamente din Bucureşti ar putea fi închiriate în clădiri cu risc seismic

"Am lucrat cu datele pe care le-am putut colecta. Estimările noastre se duc undeva mai aproape poate de cifra de 1.000 de apartamente în astfel de situaţii, dar pe care nu le-am putut identifica 100%. Aceste platforme au fost notificate de noi încă din ianuarie 2025 pentru a scoate aceste apartamente şi, până la urmă, la o presiune combinată a societăţii civile plus presă, se pare că platformele pot fi mişcate", a declarat Matei Sumbasacu, preşedintele Asociaţiei Re Rise.

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"Totul e foarte vechi, nu arată ca şi cum ar fi apartamente. Vin din Portugalia, lucrurile sunt diferite. Când te uiţi aici, e puţin ciudat. Nu arată sigur", a spus un turist din Portugalia.

"M-aş gândi de două ori dacă faţada nu este îngrijită", a adăugat altă persoană.

Preţurile cazărilor din centrul Capitalei ar putea creşte după eliminarea anunţurilor

Cu mai puține apartamente de închiriat în centru, prețurile ar putea crește în perioadele aglomerate. Cei mai bucuroși sunt administratorii care au toate actele în regulă.

"Este un început foarte bun pentru piaţă. În momentul în care se va instaura şi acel registru naţional care va permite doar operatorilor autorizaţi la Ministerul Turismului să opereze, atunci se vor delista de pe platformă foarte multe proprietăţi care momentan operează în zona gri a legii", a subliniat Teodora Şaitoş, director general companie regim hotelier.

În primele trei luni din 2026, turiștii străini au lăsat în țară aproape 8 miliarde de euro, cu 4% mai mult decât anul trecut. Cei mai mulţi se cazează în apartamentele în regim hotelier.