Premieră extraordinară pentru muzica românească. O pianistă din România a urcat pe scena celui mai cunoscut festival de muzică clasică din lume, BBC Proms. Pe aceeaşi scenă unde a debutat acum 13 ani, în prestigioasa sală Royal Albert Hall din Londra.

Aplaudată şi ovaţionată mai bine de 5 minute, Alexandra Dăriescu trăieşte un vis şi, totodată, un moment istoric. A devenit prima pianistă din România care a concertat la BBC Proms, cel mai mare festival de muzică clasică din lume. Un spectacol-cadou, pe care artista l-a primit cu doar câteva zile înainte să împlinească 40 de ani. Am fost şi noi spectatori nu doar la reuşita Alexandrei, ci şi la repetiţiile legendarului festival.

"E un vis devenit realitate și punctul culminant după atât de mulți ani de muncă, de determinare, de concentrare, de multe sacrificii. O consider ca pe o scară invizibilă pe care o urcăm ca artiști. Fiecare treaptă ajută și ne face muzicieni mai buni. E crema care ajunge aici. Ca muzician român, e foarte, foarte incredibil să fiu pe această scenă. Speri mulți ani că vei fi invitat, dar nu știi niciodată", a spus Alexandra Dariescu.

O partitură uitată, readusă pe scenă la Londra

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Pe scena Royal Albert Hall, Alexandra a ales, deloc întâmplător, să interpreteze, în premieră, "Fantezia pentru pian și orchestră". O piesă rar interpretată, dar plină de forță.

"Foarte multe femei au compus, dar, dintr-un motiv sau altul, muzica lor nu a fost promovată. A fost pur și simplu neglijată. Această partitură de Nadia Boulanger, pe care o interpretez, a avut premiera în 1913, la Berlin în Belgia la Paris și apoi a fost efectiv ștearsă. De ce? Peste tot pe unde am mers, toată lumea spune: "De ce nu auzim această muzică mai des?"", a spus Alexandra Dariescu.

Povestea Alexandrei a început la Iaşi, când la doar 9 ani a debutat ca solistă. La 17 ani a plecat în Marea Britanie cu o bursă şi cu o singură dorinţă: să ajungă pe marile scene ale lumii. La Royal Albert Hall, a concertat prima dată în 2013. O clădire emblemă construită acum 155 de ani, care s-a dovedit a fi un pariu ingineresc uriaş, cu multe obstacole.

Royal Albert Hall, o sală legendară cu o acustică dificilă

Royal Albert Hall e impresionantă nu doar pentru frumusețea ei, dar și pentru provocarea pe care a ridicat-o de-a lungul timpului muzicienilor. Acustica acestei săli i-a obligat pe arhitecți și pe ingineri să găsească soluții inedite. Pentru că forma sa ovală, dar și cupola de fier și sticlă au transformat această sală într-o cameră în care totul se auzea dublu. După mai multe metode inovatoare, pare că inginerii de sunet au găsit soluția: sunt montate sisteme speciale în interior, iar sala e perfectă pentru orice tip de muzică.

Cu această performanţă, Alexandra Dăriescu se alătură unui grup extrem de restrâns de pianişti români care au evoluat la prestigiosul festival londonez, format din Mîndru Katz şi Radu Lupu.