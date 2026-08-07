Test greu pentru România. Aşteaptă azi raportul Moody’s: "Este un fel de Vinerea Mare în zona financiară"

În această seară, agenția de rating Moody’s va anunța ratingul de țară al României. O eventuală retrogradare nu ar însemna automat trecerea ţării în categoria "junk", însă ar face ca evaluarea Standard & Poor's din 2 octombrie să devină decisivă pentru menţinerea calificativului investment grade, a explicat consultantul economic Adrian Negrescu.

În această seară, agenția de rating Moody’s va anunța ratingul de țară al României. Vinerea trecută, agenția Fitch a cruțat România de "junk" şi a păstrat ratingul la ultima treaptă recomandată pentru investiții. Cea de-a treia evaluare, din partea agenției Standard & Poor’s, va avea loc pe 2 octombrie.

"Astăzi este un fel de Vinerea Mare în zona financiară pentru România. Indiferent de decizia pe care o va anunţa diseară Moody's, este important de spus că nu e o sentinţă finală, ci începutul unei numărători inverse. Diferenţa faţă de Fitch ţine de metodă. Moody's pune greutate mai mare pe perspectivele fiscale şi pe stabilitatea politică pe termen mediu. Fitch a privit în special execuţia bugetară pe şase luni. Iar execuţia de până acum e cel mai bun argument pe care România îl are: deficit semestrial în jur de 2% din PIB. Stabilitatea politică pe termen mediu e exact ce lipseşte", a explicat Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Fitch a cruțat România de "junk". Urmează încă două teste grele: Moody’s și Standard & Poor’s

Articolul continuă după reclamă

Potrivit analistului, în martie 2026, Moody's avertizase deja asupra "oboselii de reformă, a rotaţiei premierului în coaliţia de patru partide din prima jumătate a lui 2027 şi a alegerilor parlamentare din 2028".

"Toate aceste riscuri sunt astăzi mai mari, nu mai mici. Daniel Dăianu, şeful Consiliului Fiscal, a spus-o clar: Moody's lucrează cu aceleaşi date. Guvernul, BNR şi Nazare nu pot veni cu alte cifre. Dacă agenţia decide totuşi altfel, semnalul nu mai e despre numere. E despre judecata calitativă asupra capacităţii de guvernare. Iar acel semnal ajunge direct pe masa S&P, pe 2 octombrie. Dacă Moody's contrazice Fitch, apare un split rating: două agenţii ţin România în investment grade, una o trece în zona speculativă. Nu înseamnă că ţara a intrat automat în junk. Confuzia dintre cele două situaţii e periculoasă. Un split rating transformă România într-un caz de "ultima agenţie decide"", a explicat consultantul economic.

El consideră că, în cazul unui "split rating", atenţia pieţelor s-ar muta asupra evaluării pe care Standard & Poor's urmează să o efectueze la 2 octombrie.

"Piaţa începe să preţuiască din timp scenariul în care cade şi al doilea calificativ. Atunci se declanşează excluderea din indici şi vânzările forţate. Retrogradarea de la Moody's nu ar fi evenimentul final. Ar fi startul unei numărători de opt săptămâni. România nu are în faţă o singură decizie. Are o secvenţă. Fitch a cumpărat două luni. Moody's decide diseară dacă acele două luni devin răgaz sau countdown", a mai scris Negrescu.

În urmă cu o săptămână, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă.

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's Ratings şi Fitch Ratings) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii - n.r.).

Bolojan avertizează: "Ar putea atrage penalizări și risc de neconstituționalitate"

Şi premierul Ilie Bolojan a avertizat, înaintea publicării raportului Moody’s, că "alianța de facto PSD-AUR" a introdus amendamente la legi-jalon din PNRR care "ar putea atrage penalizări și risc de neconstituționalitate".

Premierul interimar a amintit că agenţiile de rating îşi bazează evaluările pe datele bugetare, pe stabilitatea politică şi pe perspectiva pentru anii 2027-2028.

Totuşi, Bolojan a declarat, joi, că este optimist că ratingul de ţară va fi unul de menţinere, cu o perspectivă de stabilitate în perioada următoare.