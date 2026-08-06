Alertă în toată Europa, inclusiv în România, după un incident grav provocat de o jucărie extrem de populară. Un copil de opt ani din Franţa a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi, pe faţă şi piept, după ce o jucărie de tipul celor "squishy" i-a explodat în faţă.

Rana a fost atât de gravă încât băiatul a fost tratat sub anestezie. Mama lui a fost cea care a făcut publică situaţia pentru a trage un semnal de alarmă asupra riscurilor care vin la pachet cu această nouă generaţie de jucării.

Mai multe incidente similare au fost raportate în ultimele luni în Europa și Statele Unite. În Marea Britanie, un băiat de 12 ani a avut nevoie de o grefă de piele după ce o jucărie de tip "squishy" a explodat în urma expunerii la căldură, iar gelul fierbinte din interior i-a provocat arsuri grave.

Medicii și autoritățile au emis avertismente după ce tot mai mulți copii au ajuns la spital cu răni provocate de aceste jucării. În Scoția, mai mulți minori au suferit arsuri severe după ce au încălzit jucăriile în cuptorul cu microunde, iar unii au avut nevoie de intervenții chirurgicale și grefe de piele. Printre victime se numără un copil de opt ani, ars la piept și la mână, dar și o fată de 11 ani care a fost la un pas să-și piardă vederea după ce o astfel de jucărie i-a explodat în față.

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Specialiștii atrag atenția că gelul din interior poate deveni extrem de fierbinte atunci când jucăria este expusă la temperaturi ridicate, lăsată în mașină, în bătaia soarelui sau introdusă în cuptorul cu microunde. În unele cazuri, presiunea acumulată face ca jucăria să se spargă și să proiecteze conținutul fierbinte direct pe piele, provocând arsuri grave.