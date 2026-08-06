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Fotbalist de 27 de ani din Uganda, ucis în plină stradă de o bandă de tâlhari. A fost bătut până la moarte

Fotbalist de 27 de ani din Uganda, ucis în plină stradă de o bandă de tâlhari. A fost bătut până la moarte Fotbalist de 27 de ani din Uganda, ucis în plină stradă de o bandă de tâlhari. A fost bătut până la moarte - Sursa: X/ @Kamira_Asha
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.08.2026, 18:07 | Modificat la 06.08.2026, 18:35

David Owori, căpitanul echipei SC Villa și internațional ugandez, a murit la vârsta de 27 de ani după ce a fost atacat de o bandă de tâlhari pe o stradă din Kampala. Fotbalistul a fost bătut cu brutalitate și transportat la spital, însă medicii nu i-au mai putut salva viața.

Clubul SC Villa, echipă din prima divizie a Ugandei, a anunțat public decesul căpitanului său, David Owori, în vârstă de 27 de ani, în urma unei agresiuni suferite pe străzile din Kampala, capitala țării africane. 

"Regretăm pierderea a ceva mai mult decât a unui fotbalist; s-a stins un model, un coleg și un prieten", a transmis clubul SC Villa printr-un comunicat, citat de Marca.

Presa locală notează că sportivul a fost interceptat pe stradă de o bandă de infractori în timp ce se îndrepta spre casă.

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BBC relatează că mai mulți martori au văzut cum fotbalistul a fost atacat cu pietre de pavaj de membrii bandei, care i-au furat bunurile înainte de a fugi.

Deși a fost transportat de urgență la spital, fotbalistul a murit. 

SC Villa este cel mai titrat club din fotbalul ugandez, cu 17 titluri de campioană, un record la nivel național. 

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Denisa Vladislav
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