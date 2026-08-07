Bolojan anunță că PNL va susține un guvern tehnocrat. "Trebuie să continue însă corectarea deficitelor"

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor susține un viitor guvern cu profil tehnocrat, dacă acesta va avea o majoritate parlamentară și va continua să controleze cheltuielile statului și să reducă deficitele. Liderul PNL spune că România are nevoie cât mai repede de un Executiv stabil şi critică PSD şi AUR pentru că au provocat căderea fostului Guvern fără să aibă o soluţie pregătită pentru înlocuirea acestuia.

PNL ar putea susţine un Guvern cu un profil tehnocrat dacă acesta va avea majoritate parlamentară şi dacă vine cu un program care să păstreze linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, a declarat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

PNL, gata să susțină un Guvern tehnocrat în anumite condiții

"O formulă în care Guvernul care vine are o susţinere parlamentară pe care trebuie să se poată baza, cel puţin o perioadă definită de timp, vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susţinerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un Guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un Guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru ţara asta şi avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluţii pentru acest lucru", a afirmat Bolojan, la RFI România.

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Bolojan critică PSD și AUR: Au lăsat România fără guvern în faza finală de absorbţie a PNRR

El a adăugat că abia acum, când există "această stare de incertitudine politică", oamenii raţionali înţeleg cât de iresponsabil au acţionat PSD şi AUR când au dărâmat un Guvern fără să gândească ce soluţii au pentru a pune altceva în loc.

"Au lăsat România în faza finală de absorbţie a PNRR, când ai nevoie de un Guvern cu puteri depline, să acţioneze în limitele unui Guvern care nu are întreaga capacitate. Şi atunci, din acest punct de vedere, cu cât avem mai repede un Guvern stabil, cu atât este mai bine pentru România. Dar ce înseamnă un Guvern stabil? Un Guvern care duce lucrurile bune care s-au făcut în această perioadă, corecţiile, mai departe, un Guvern care are grijă ca veniturile statului să se încaseze, nu prin creşteri de taxe, pentru că asta s-a făcut anul trecut, ci printr-o colectare mai bună, prin combaterea evaziunii, un Guvern care reduce în continuare cheltuielile statului", a explicat premierul interimar.

Ilie Bolojan a menţionat că trebuie luate în continuare anul acesta măsuri de reducere a cheltuielilor statului.

"Avem şi astăzi instituţii de stat în care personalul este supradimensionat, în care gradul lor de încărcare este necorespunzător, care, practic, înseamnă cheltuieli care nu se justifică şi risipă de fonduri. Avem companii de stat care sunt administrate într-o formă mediocră, care primesc subvenţii importante de la stat, ceea ce înseamnă ineficienţă, pierderi. Gândiţi-vă că o grămadă din companiile pe care le avem de stat primesc subvenţii enorme şi nu îşi îmbunătăţesc activitatea, (...) tot ce înseamnă zona care ţine de metrou, CFR, toate au probleme grave de funcţionare pentru că subvenţiile sunt enorme, cheltuielile pe care le fac sunt în creştere an de an, iar îmbunătăţirea nu se vede", a completat el.