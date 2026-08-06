Cea mai bună ţară în care să te muţi pentru o viaţă mai bună. Este în Europa

Estonia conduce topul celor mai bune ţări pentru relocare. Studiul o plasează pe primul loc datorită sistemului bancar performant, oportunităţilor de afaceri, spaţiilor verzi şi locuinţelor accesibile.

Are însă şi un punct sensibil: iernile lungi şi reci, care au tras scorul în jos. Estonia a obţinut doar 20 de puncte din 100 la acest capitol.

România este pe locul 26 în acest top, dar înaintea Finlandei şi chiar a Italiei. Ţările din Asia ne-au luat-o înainte, însă, pentru locurile 2 şi 3 - Singapore şi Malaysia, iar din Europa, Portugalia ocupă locul 4.

Dacă vreţi să ştiţi ce ţară vi se potriveşte în funcţie de planurile de viitor... studiul are şi clasamente separate! Pentru familii, Estonia rămâne tot numărul 1, datorită siguranţei şi sistemului de educaţie. La taxe mai mici, conduce Singapore.

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Tot spre Singapore ar trebui să se îndrepte şi antreprenorii, prin facilităţile de business, iar pentru pensionari, potrivită se dovedeşte a fi Malaysia, pentru sistemul medical şi fiscalitate, mai arată datele.