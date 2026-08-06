Dr. Fauci, declarat vinovat de ultraj împotriva Congresului SUA. Ce acuzații i se aduc în ancheta COVID-19

Doctorul Anthony Fauci a fost declarat vinovat de către o comisie a Senatului SUA, în privinţa unui ultraj împotriva Congresului, deoarece fostul şef al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) a refuzat să ofere răspuns întrebărilor despre modul în care a fost gestionată epidemia de COVID-19 de către acesta, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Comisia pentru securitate internă și afaceri guvernamentale a aprobat sesizarea în acest sens înaintată de președintele său, senatorul republican Rand Paul, adversar de multă vreme al lui Fauci.

Fauci are 85 de ani și s-a retras din activitate în 2022, după ce a condus NIAID timp de 38 de ani. Săptămâna trecută, el s-a prevalat de 100 de ori într-o audiere în Congres de Al Cincilea Amendament la Constituția SUA, care permite cetățenilor să refuze să răspundă la întrebările autorităților pentru a nu se autoincrimina, fără ca acest lucru să poată fi interpretat ca o recunoaștere a vinovăției.

În calitate de șef al NIAID, Fauci a suținut măsuri de combatere a coronavirusului care a făcut 1,1 milioane de victime în rândul americanilor.

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Pe langă carantină, a fost judecat şi pentru alegerile sale în privinţa portului măștii și instrucțiunile privind distanțarea socială, precum și pentru promovarea vaccinării. Fauci și alți oficiali din domeniul sănătății publice și-au justificat măsurile prin dovezile științifice existente la vremea respectivă.

Fostul președinte Joe Biden l-a grațiat preventiv pe Fauci în ianuarie 2025, pentru a-l proteja de ''urmăriri penale nejustificate și motivate politic'' legate de rolul său în reacția la pandemie. Grațierea nu acoperă însă faptele ulterioare.

Senatorul Paul a susținut că Fauci nu a avut niciun motiv valabil să invoce Al Cincilea Amendament, deoarece grațierea în exonera, iar Fauci a renunțat la orice altă protecție prin faptul că a depus mărturie.

Doctorul a declarat comisiei că Paul l-a citat doar pentru a obține cu forța o mărturie care să susțină promisiunile publice ale senatorului că îl va trimite la închisoare.

Sesizarea pentru ultraj trebuia aprobată de comisie, însă ulterior are nevoie și de votul plenului cu o majoritate de 60 de senatori, care ar presupune sprijin din partea unor democrați. Reuters apreciază că această eventualitate este foarte improbabilă având în vedere că Partidul Democrat îl susține pe Fauci.

Dacă totuși plenul adoptă poziția comisiei, procuratura din Washington condusă de Jeanine Pirro, aliată a lui Trump, va decide dacă cere inculparea lui Fauci de către un mare juriu.

Fostul șef al NIAID este anchetat pentru activitatea din perioada pandemiei și în statele Louisiana, Florida și Alabama, iar grațierea federală nu acoperă acuzațiile la nivelul statelor.