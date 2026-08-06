Mykonos, insula milionarilor, este şi anul acesta polul distracţiei în Marea Egee, dar şi noul Hollywood. Vedete mari precum Nicole Kidman şi Katy Perry au fost filmate la petreceri exclusiviste. Cluburile celebre au investit 10 milioane de euro pentru a aduce cei mai faimoşi DJ ai lumii. O singură masă poate fi rezervată chiar şi cu 30 de mii de euro.

De la miezul nopţii şi până la răsăritul soarelui, petrecerea este în toi pe insula Mykonos. Zeci de mii de turişti se distrează pe ritmuri techno şi house. Dar doar câţiva sunt în centrul atenţiei.

Actriţa premiată cu Oscar, Nicole Kidman, a fost filmată în celebrul club de pe plaja din golful Psarou, o destinație de lux situată pe coasta de sud a insulei, unde a gustat preparate greceşti tradiţionale şi a dansat pe nisip. Actriţa a optat pentru o rochie ivoir, asortată cu sandale din piele. La masa vedetei s-a aflat buna ei prietenă şi colega de platou Zoe Saldana, dar şi actorul Omar Epps.

O prezenţă mult mai discretă a fost însă Katy Perry. Cântăreaţa americană a venit în Mykonos împreună cu iubitul ei, fostul premier canadian Justin Trudeau. Surse din presa elenă spun că cei doi sunt găzduiţi pe un iaht de lux. Pe plajă, artista a încercat să nu atragă atenţia şi a purtat o pălărie de paie şi ochelari de soare.

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Investiţii de până la 10 milioane de euro

Pentru o astfel de clientelă selectă, patronii au făcut investiţii uriaşe de 10 milioane de euro, pentru a aduce cele mai mari nume ale muzicii electronice. Pentru un singur set, DJ-ii încasează sume între 100 şi 400 de mii de euro. Iar unii clienţi plătesc până la 30 de mii de euro pentru o masă poziţionată chiar lângă pupitrul de DJ.

Insula Mykonos este considerată o destinație de lux, cunoscută pentru viața de noapte, care atrage constant actori de la Hollywood, sportivi de top și influenceri. Locații iconice precum Scorpios sau Nammos sunt adevărate hub-uri de divertisment, unde prețurile pentru șezlonguri sau șampanie sunt printre cele mai mari din Europa.