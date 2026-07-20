Amendă-record pentru AliExpress în UE. Campania împotriva produselor ieftine din China se înăspreşte

UE a amendat AliExpress cu 550 de milioane de euro pentru că nu a împiedicat vânzarea produselor ilegale. Amenda vine pe fondul unei campanii mai ample prin care Uniunea Europeană ia măsuri pentru a proteja comercianţii din blocul comunitar de concurenţa produselor ieftine din China sau Turcia.

Fotomontaj: colete de pe platformele online de shopping Temu, Shein și AliExpress - Profimedia

Comisia Europeană a amendat, luni, platforma chineză de comerț online AliExpress, filială a gigantului Alibaba, cu 550 de milioane de euro pentru că a permis vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute către consumatorii europeni. Aceasta este cea mai mare amendă impusă de Bruxelles în baza Regulamentului privind serviciile digitale adoptat în 2022. UE poate aplica amenzi de până la 6% din veniturile anuale ale ale unei companii pentru nerespectarea normelor.

UE amendează AliExpress cu 550 de milioane de euro

Amenda a fost calculată ținând seama de natura încălcărilor, de gravitatea acestora în ceea ce privește utilizatorii din UE afectați și de durata acestora, cel puțin până în iunie 2025, când Comisia a emis constatări preliminare împotriva AliExpress.

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''Răspândirea articolelor de îmbrăcăminte contrafăcute, a jucăriilor nesigure, a produselor cosmetice periculoase și a altor produse ilegale și dăunătoare nu reprezintă un cost inevitabil al cumpărăturilor online, ci o nerespectare de către AliExpress a obligațiilor care îi revin în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale. Scala nu este o scuză; riscurile trebuie identificate și abordate în mod sistematic pentru a se asigura că consumatorii pot face cumpărături online în condiții de siguranță'', a declarat comisarul european pentru economia digitală, Henna Virkkunen, într-un comunicat al Executivului european.

Potrivit CE, sistemul AliExpress de detectare a produselor ilegale nu a funcționat corect. Multe produse ilegale, de la produse contrafăcute la jucării nesigure și produse cosmetice periculoase, au circulat pe platformă și, chiar dacă au fost detectate, au rămas online timp de mai multe săptămâni.

De asemenea, politica de sancționare nu a fost pusă în aplicare în mod adecvat, iar magazinele care comercializează produse ilegale au putut rămâne active pe AliExpress, în pofida faptului că au fost sancționate.

În plus, verificările de conformitate ar putea fi eludate cu ușurință prin clasificarea eronată a produselor iar AliExpress a alocat personal insuficient pentru a verifica dacă produsele sunt clasificate corect. În sfârșit, AliExpress nu a reușit să prevină în mod adecvat răspândirea produselor contrafăcute.

Sistemul obligatoriu de ''autorizare a mărcii'' al AliExpress, menit să prevină vânzările contrafăcute, s-a dovedit a fi ineficient și lipsit de personal. Prin urmare, comercianții au ocolit cu ușurință acest sistem și au publicat multe produse care au fost ulterior eliminate pentru a fi contrafăcute.

AliExpress are termen până la sfârșitul lunii octombrie pentru a prezenta Comisiei un plan de acțiune care să explice în detaliu modul în care va evalua și va reduce riscurile asociate vânzării de produse ilegale pe platformă.

Planul trebuie să stabilească măsuri de remediere a încălcării obligațiilor sale de evaluare și atenuare a riscurilor sistemice.

Comitetul european pentru servicii digitale va avea la dispoziție o lună de la primirea planului pentru a-și emite avizul. Comisia va avea apoi la dispoziție încă o lună pentru a-și adopta decizia finală și pentru a stabili o perioadă rezonabilă de punere în aplicare.

Compania a transmis luni că este "ferm angajată să își respecte obligațiile", dar că nu este de acord cu decizia și cu amenda pe care o consideră "disproporționată".

Nouă din zece colete care ajung în UE provin din China

Mai bine de nouă din zece colete importate în UE provin din China. În luna mai, Bruxelles-ul a amendat platforma chineză Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale legate de vânzarea produselor ilegale. Comisia investighează și platforma Shein în legătură cu acuzaţii similare.

Investigația Comisiei privind AliExpress a vizat mai multe încălcări pe o perioadă mai lungă decât ancheta referitoare la Temu.

UE a introdus, de asemenea, o taxă vamală fixă de 3 euro pentru fiecare articol cumpărat online din coletele cu valoare sub 150 de euro, în cadrul eforturilor de a limita fluxul importurilor ieftine din China.

Decizia vine în contextul în care JD.com, unul dintre cei mai mari comercianți online din China, este şi el în centrul unei anchete UE. JD.com vrea să cumpere retailerul german Ceconomy, care are peste 1.000 de magazine în Europa sub mărcile MediaMarkt și Saturn.

Problema este că gigantul online este subvenţionat de statul chinez iar Bruxelles-ul vrea să afle dacă acest sprijin îi oferă companiei chineze un avantaj incorect față de firmele europene care nu beneficiază de același tip de ajutor.

Normele europene privind subvențiile străine permit Bruxelles-ului să blocheze fuziunile și achizițiile care implică societăți subvenționate de guverne din afara UE și să excludă astfel de companii de la procedurile de achiziții publice.