Cumpărăturile cu valoare mică de pe Shein, Temu şi Trendyol se scumpesc din nou luna viitoare. Un tarif vamal impus de Uniunea Europeană se adăugă taxei care a intrat în vigoare la noi în ţară la începutul anului. Atenţie, tariful nu va fi plătit o singură dată pentru un colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată.

A doua taxă pe coletele Shein, Temu sau Trendyol. Se aplică la comenzi sub 150 de euro

Tariful european - trei euro - ar putea dubla preţul unor produse ieftine comandate de pe platformele online din China şi Turcia. Şi se va aplica fiecărui tip de mărfuri din coletele cu valoare sub 150 de euro.

"Dacă într-un colet avem 10 tricouri identice, vom aplica un tarif vamal de 3 euro pentru toate. Dar dacă în același colet vom avea tricouri, jachete din lână și anumite gadgeturi, vorbim de 3 categorii de articole, astfel tariful vamal se va multiplica de 3 ori.", explică Georgiana Iancu, reprezentant companie de consultanţă.

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Tariful european se adaugă taxei de 25 de lei impusa la inceputul anului de guvern pentru cumpărături online din afara Uniunii. Autorităţile nu au anunţat până acum dacă vor renunţa la taxa pe colet.

"Cu reglementările potrivite merită, dar trebuie o intervenție la nivel guvernamental, să fie o înțelegere.", spune un cetăţean.

Astfel de taxe îi descurajează pe cei care cumpărau produse ieftine de pe Temu, Shein şi Trendyol.

"De regulă intervin problemele de transport. Țin să optez pe site-uri din Europa. Nu aș fi de acord. Taxele erau deja mari, nu aș fi de acord.", adaugă un alt cetăţean.

"Oarecum nu sunt de acord, și din zona de fast fashion mai bine sponsorizăm brandurile locale.", motivează un bărbat.

Uniunea Europeană ia aceste măsuri pentru a proteja comercianţii din blocul comunitar de concurenţa produselor ieftine din China şi Turcia.