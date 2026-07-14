NASA: Cutremurele devastatoare din Venezuela au provocat deplasări de suprafeţe de până la 60 de cm

NASA anunţă că o după o ruptură în scoarţa Pământului, suprafața s-a deplasat cu până la 60 de centimetri, în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela, mai ales în oraşele Caracas şi La Guaira, potrivit Agerpres.

NASA a publicat luni o serie de date legate de această mișcare tectonică, înregistrate de satelitul NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), lansat pe orbită în urmă cu un an pentru a cartografia suprafața terestră cu o precizie milimetrică.

Conform datelor compilate de NASA, ruptura de falie care a provocat cutremurul a apărut în zona localității Moron, a avansat pe sub mare și a revenit pe uscat, în apropierea aeroportului internațional din Caracas.

"Această falie face parte dintr-o rețea de fracturi situate de-a lungul limitei dintre placa Caraibelor, la nord, și placa sud-americană, la sud", a explicat NASA într-un comunicat, în care a subliniat că falia a acumulat tensiune "pe o perioadă îndelungată" înainte de a se fractura.

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Unde există deplasări a suprafeţei

La sud de aeroportul din Caracas a fost înregistrată una dintre cele mai mari deplasări a suprafeței, de până la 60 de centimetri.

Gravitatea dublului seism, cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5, care a lovit țara la 24 iunie și care a provocat cel puțin 4.561 de decese, a determinat activarea pentru prima dată a sistemului de intervenție de urgență al NISAR pentru cartografierea pagubelor provocate de un cutremur de mare amploare.

Această procesare rapidă permite furnizarea de date într-un interval de 12 până la 24 de ore pentru a sprijini operațiunile de răspuns în caz de dezastru.

Numărul răniților și al persoanelor rămase fără adăpost în urma cutremurelor este de 16.740, respectiv 17.907, conform celor mai recente cifre publicate pe rețelele sociale de Jorge Rodriguez, președintele Parlamentului venezuelean.

Un număr de 1.254 de replici au fost înregistrate după dublul seism de la 24 iunie, potrivit Guvernului.