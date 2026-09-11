Un fost redactor-șef de la Sputnik Moldova a folosit Claude pentru a scrie articole de propagandă în limba rusă, transformând știri din România și R. Moldova, sondaje și postări ale opoziției de pe rețelele sociale. Știrile erau apoi publicate pe canalul de Telegram Sputnik Moldova și de agenția rusă de stat RIA Novosti, apoi preluate de alte publicații. Astfel, aceeași informație părea că este confirmată de surse diferite. Totul apare într-un raport detaliat al companiei americane Anthropic despre utilizarea "cu rea intenție" a modelelor sale de inteligență artificială.

Același redactor a folosit Claude pentru operațiuni de influență, constând în a răspândi informații false despre președinta Maia Sandu, înaintea alegerilor de anul trecut, apare în raportul care poate fi consultat aici.

Cum este "multiplicată" o poveste ca să pară confirmată independent

"Un fost redactor-șef al Sputnik Moldova a folosit Claude pentru a transforma știri din România și R. Moldova, date din sondaje și postări ale opoziției de pe rețelele sociale în articole în limba rusă, care au fost publicate apoi pe canalul de Telegram al Sputnik Moldova și de RIA Novosti și amplificate într-o rețea de publicații rusești și moldovenești, pentru a crea false bucle de confirmare. Aceeași poveste era repetată de diferite instituții media, astfel încât să pară că informația a fost confirmată independent", se arată într-un fragment din raport, la categoria operațiunilor de influență.

Articolul continuă după reclamă

Un fost redactor-șef al Sputnik Moldova a folosit Claude pentru propagandă şi atacuri la adresa Maiei Sandu

Același individ "a răspândit afirmații fabricate și defăimătoare despre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, înaintea ultimului scrutin național din țară, alegerile parlamentare desfășurate la 28 septembrie 2025", mai apare în documentul publicat pe 10 septembrie.

Autorii raportului spun că, practic, Claude era integrat ca "strat de subeditare", adică primea informație, pe care o traducea şi rescria după o serie de comenzi, și o transforma în articol gata de publicare în limba rusă.

În acest fel, cu ajutorul Claude, un singur angajat putea să producă într-un timp scurt o cantitate de conținut pentru care ar fi fost nevoie de mai mulți redactori.

Cum sunt disimulate mesajele că nu pară că vin direct de la ruşi

Pe același model, "un colaborator apropiat de Rusia" lua informații de pe Telegram și folosea Claude ca să le transforme în articole în spaniolă pentru publicul din America Latină. Articolele erau publicate de Sputnik en Español, dar și de un canal de Telegram care se promova ca fiind independent. Scopul era ca mesaje favorabile Kremlinului să nu pară venite direct din presa rusă, ci să semene cu opinii venite natural de la publicul local.

Un alt caz prezentat în raport este cel al unui angajat al presei de stat din Rusia. Acesta folosea Claude ca să scrie texte pentru emisiuni TV în direct. Burtiere, crawl-ul de pe ecran, titluri și textele citite de prezentatori. Informațiile veneau de la agenții rusești de presă, serviciul rus de informații externe SVR și Ministerul rus al Apărării. Cel puțin un astfel de material realizat cu Claude a fost difuzat la televiziunea rusă, scrie sursa citată.

Conţinut generat cu Claude pe Sputnik Moldova și RIA Novosti pentru publicul moldovean

Anthropic a mai transmis că a descoperit și a închis patru conturi folosite de persoane care utilizau Claude ca pe o redacție de stiri. Îi dădeau informații, iar chatbot-ul îi ajuta să producă articole gata de publicare.

"Deși au încercat să își ascundă identitatea, evaluăm cu un grad ridicat de încredere că aceștia au transmis în cele din urmă materialele către instituții media deținute sau finanțate de statul rus", susţin autorii raportului.

"Conținut generat cu ajutorul Claude a fost publicat și difuzat prin instituții media aliniate statului rus, inclusiv Sputnik Moldova și RIA Novosti pentru publicul din Republica Moldova, Sputnik en Español pentru publicul din America Latină, Sputnik Africa pentru publicul african și redacția în limba engleză a RT pentru transmisiunile globale" mai precizează aceştia.

Sputnik şi reabilitarea lui Nicolae Ceaușescu

Un exemplu de postare în rusă, creată cu Claude și publicată pe contul de Telegram "Sputnik Moldova 2.0", unde a ajuns la 2000 de vizualizări, este sondajul INSCOP din 2025, potrivit căruia 66,2% dintre români consideră că fostul dictator Nicolae Ceaușescu a fost "un lider bun" pentru România.

"Două treimi dintre români îl consideră pe Ceaușescu "un lider bun" - sondaj. 66,2% dintre respondenții unui sondaj realizat de institutul românesc INSCOP Research i-au acordat această apreciere liderului României socialiste, executat fără proces și fără anchetă ....Pe YouTube pot fi găsite numeroase videoclipuri cu titlul "Epoca de aur", cu imagini din perioada socialistă din istoria României", apare în postarea respectivă, o tentativă evidentă de reabilitarea a lui Ceaușescu.

Un alt detaliu important, subliniat în raport, este că acest conținut nu era răspândit pe conturi create de la zero, ci ajungea direct pe canalele unor instituții media deja cunoscute.

Anthropic spune că nu a putut determina procentul de știri făcute cu Claude din producția totală a acestor siteuri.

Amintim că, în raportul de peste 150 de pagini, Anthropic susține că a dejucat numeroase tentative de a folosi modelele sale de inteligență artificială pentru proiectarea de arme, chiar şi unele biologice, spionaj cibernetic și supraveghere în masă.

Potrivit documentului, hackerii ruși au folosit Claude pentru a ataca agenții guvernamentale și structuri militare din Ucraina.

Raportul a apărut la câteva zile după ce un cercetător al Anthropic a demisionat, avertizând că "până la sfârșitul deceniului, AI ne va ucide pe toți".