Statele Unite comemorează vineri victimele atacurilor teroriste care au lovit ţara în urmă cu exact 25 de ani, relatează dpa, iar Donald Trump urmează să participe la o ceremonie la Pentagon, una dintre clădirile lovite de avioanele deturnate de terorişti pe 11 septembrie 2001.

SUA comemorează victimele atacurilor teroriste de acum 25 de ani, la New York şi Pentagon - Sursa: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump urmează să participe la o ceremonie la Pentagon, una dintre clădirile lovite de avioanele deturnate de terorişti pe 11 septembrie 2001, alături de Turnurile Gemene din New York.

La New York, rudele victimelor vor citi numele celor ucişi la locul atacului asupra World Trade Center.

Aproximativ 3.000 de persoane au murit în atacurile teroriste comise pe 11 septembrie 2001 de combatanţi Al-Qaida care au deturnat mai multe avioane cu pasageri, două dintre aparatele de zbor fiind îndreptate spre turnurile de la World Trade Center şi unul către Pentagon, unde se află sediul Departamentului Apărării american.

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Un al patrulea avion s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din statul Pennsylvania după ce pasagerii aflaţi la bord s-au luptat cu teroriştii care deturnaseră aparatul de zbor. Presupusa ţintă a acestui avion rămâne neclară chiar şi după un sfert de secol.

După atacul de la New York, mii de oameni au venit în grabă la locul acestuia pentru a ajuta la căutarea eventualilor supravieţuitori printre ruine.

În timpul ceremoniei organizate vineri în metropola americană, participanţii vor păstra momente de reculegere exact la orele când cele două avioane deturnate de terorişti au lovit turnurile nordic şi sudic din cadrul World Trade Center în urmă cu 25 de ani.

Guvernul american a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza problemelor medicale în urma atacurilor l-a depăşit deja cu mult pe cel al oamenilor ucişi în atacurile propiu-zise.

Până în prezent, Centrul american pentru prevenirea şi controlul bolilor (USCDC) a înregistrat peste 57.000 de cazuri de cancer legate de atacuri.

La New York, prăbuşirea celor două clădiri înalte de aproape 400 de metri şi incendiile ce au urmat au eliberat în aer o combinaţie toxică de praf, fibră de sticlă, azbest, beton pulverizat, rigips, plastic ars şi alţi poluanţi, zona rămânând periculoasă timp de mai multe săptămâni după atacuri.