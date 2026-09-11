Jimmy Kimmel susține că nu a fost lăsat să difuzeze interviul cu democratul James Talarico. Reacția Casei Albe

Prezentatorul TV Jimmy Kimmel susține că interviul său cu James Talarico, candidat democrat pentru Senat, nu va fi difuzat la televiziune din cauza presiunilor exercitate de Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC), relatează BBC.

Vorbind miercuri în cadrul emisiunii sale, Kimmel a declarat că FCC, în timpul preşedinţiei lui Donald Trump, l-a ameninţat atât pe el, cât şi emisiunea sa "din cauza unor simple decizii editoriale tradiţionale, a invitării unor persoane care, se pare, nu sunt pe placul lor". BBC a contactat FCC pentru un punct de vedere. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a negat că şeful FCC l-ar fi ameninţat pe Kimmel în legătură cu interviul cu Talarico sau cu orice alt candidat.

Republicanul Ken Paxton, susţinut de Trump, se va confrunta cu Talarico în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Rezultatul scrutinului din Texas va contribui la stabilirea şanselor democraţilor de a recâştiga controlul asupra Senatului SUA pentru ultimii doi ani ai preşedinţiei lui Donald Trump.

Kimmel susține că a fost amenințat

În timpul emisiunii sale de miercuri, Kimmel a spus că, de-a lungul anilor, a intervievat numeroşi candidaţi politici, inclusiv pe Trump însuşi, în perioada în care acesta candida pentru primul său mandat.

Articolul continuă după reclamă

"Acum că este preşedinte, FCC-ul său m-a ameninţat pe mine, ne-a ameninţat emisiunea, ne-a ameninţat reţeaua, ABC, posturile afiliate şi staţiile noastre locale, din cauza unor simple decizii editoriale tradiţionale, a invitării unor persoane care, se pare, nu sunt pe placul lor", a declarat Kimmel.

El a adăugat că, din considerente legate de posturile locale ale reţelei, în special cele afiliate ABC din Texas, interviul său cu Talarico nu va fi difuzat joi la televiziune, urmând să fie publicat în schimb pe YouTube.

Reacția Casei Albe

Într-o declaraţie pentru BBC, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a afirmat: "Jimmy Kimmel joacă teatru, aşa cum face adesea, pentru a crea o naraţiune falsă despre politicile acestei administraţii. Preşedintele FCC, Brendan Carr, nu l-a ameninţat în legătură cu intervievarea lui James Talarico sau a oricărui alt candidat", a adăugat Ingle.

FCC acordă licenţe de emisie şi reglementează transmisiunile radio, TV şi prin satelit. ABC, postul care difuzează "Jimmy Kimmel Live!", se află de luni de zile într-un conflict cu autoritatea de reglementare şi cu Carr, numit în funcţie de Trump.

În septembrie, emisiunea lui Kimmel a fost scoasă temporar de pe post în urma comentariilor făcute de acesta în legătură cu împuşcarea activistului conservator Charlie Kirk. Decizia a fost luată la câteva ore după ce Carr, numit de Trump, ameninţase că va lua măsuri împotriva ABC şi a companiei-mamă Disney. Apoi, în aprilie, Trump şi Prima Doamnă Melania Trump au cerut ABC să îl sancţioneze pe Kimmel pentru o glumă făcută de acesta pe seama ei.

La scurt timp după aceea, FCC a dispus o revizuire anticipată a licenţelor de televiziune ale Disney. Ca reacţie, ABC a dat în judecată FCC luna trecută, susţinând că este vizată în mod nedrept din cauza conţinutului său editorial.

Trump a declarat în mai multe rânduri că ia în considerare retragerea licenţelor acordate de FCC pentru mai multe reţele de televiziune americane despre care a afirmat că au difuzat opinii critice la adresa preşedinţiei sale.

În februarie, un alt prezentator american de emisiuni de noapte, Stephen Colbert, şi-a acuzat postul, CBS, că a refuzat să difuzeze interviul său cu Talarico, de teama unor represalii din partea FCC. CBS a negat că ar fi interzis difuzarea interviului, afirmând că a oferit doar "îndrumări juridice".