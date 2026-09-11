La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie, Al-Qaeda nu mai are forța de altădată, însă continuă să fie o sursă de sprijin și inspirație pentru grupările jihadiste din mai multe regiuni ale lumii, în special din Africa. În ciuda eliminării unor lideri importanți, precum Osama bin Laden, și a ascensiunii Statului Islamic, experții avertizează că rețeaua rămâne influentă și s-a adaptat pentru a fi mai greu de combătut, potrivit Reuters.

Ce s-a ales de Al-Qaeda la 25 de ani de la 11 septembrie. Gruparea rămâne "remarcabil de influentă" - Profimedia

Deși a suferit lovituri importante, în special uciderea lui bin Laden de către forțele americane în 2011 și apariția Statului Islamic ca rival, experții afirmă că Al-Qaeda continuă să reprezinte o sursă de sprijin și inspirație pentru militanții din numeroase regiuni, în special din Africa.

Al-Qaeda a apărut ca o rețea jihadistă transnațională la sfârșitul anilor 1980, sub conducerea lui bin Laden, un militant bogat, născut în Arabia Saudită, care contribuise la recrutarea și sprijinirea voluntarilor arabi ce luptau împotriva invaziei sovietice din Afganistan, începută în 1979, și care luptase el însuși acolo.

Al-Qaeda a devenit un punct de atracție pentru militanții care urmăreau instaurarea unei forme radicale de guvernare islamistă și care împărtășeau ostilitatea față de Statele Unite, Israel și guvernele aliate Washingtonului din regiune. Bin Laden a fost deposedat de cetățenia saudită în 1994 și expulzat din Sudan în 1996, după care s-a refugiat în Afganistan.

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El începuse să organizeze atacuri împotriva intereselor americane cu mult înainte de sosirea în Afganistan. Primul atac recunoscut de Statele Unite drept operațiune Al-Qaeda a fost atentatul cu bombă din 1992 asupra a două hoteluri din Yemen, care urmărea uciderea unor militari americani ce se îndreptau spre Somalia, dar care fie plecaseră deja, fie erau cazați în alte locuri.

În Afganistan, bin Laden a sprijinit taberele de antrenament și a înființat o brigadă de elită formată din luptători străini. În 1996, el a declarat jihad împotriva forțelor americane despre care susținea că ocupă Arabia Saudită.

În 1998 a urmat anunțarea unui “Front Islamic Mondial” pentru jihad împotriva “evreilor și cruciaților”, precum și declarația potrivit căreia musulmanii aveau datoria de a-i ucide pe americani și pe aliații acestora, fie ei civili sau militari. Mai târziu în același an, atentatele cu camioane-capcană comise de Al-Qaeda împotriva ambasadelor Statelor Unite din Kenya și Tanzania au ucis 224 de persoane.

Atacurile din 11 septembrie au fost comise de 19 teroriști, dintre care 15 erau din Arabia Saudită. Aceștia au deturnat patru avioane. Cel de-al patrulea s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să pătrundă în cabina de pilotaj. Atentatele au ucis aproape 3.000 de oameni.

Loviturile primite de Al-Qaeda

Statele Unite au invadat Afganistanul în octombrie 2001, au înlăturat regimul taliban și au forțat Al-Qaeda să-și abandoneze baza de operațiuni.

Forțele anti-talibane au ocupat baza Al-Qaeda din munții Tora Bora în decembrie 2001, însă bin Laden a reușit să evite capturarea timp de un deceniu. El a transmis periodic mesaje până când forțele speciale americane l-au ucis, în 2011, într-un raid asupra complexului său din Abbottabad, Pakistan.

Khalid Sheikh Mohammed, care s-a autodeclarat principalul organizator al atentatelor din 11 septembrie, a fost capturat în Pakistan în 2003. În 2007, Mohammed a afirmat că a planificat atacul “de la A la Z”, potrivit transcrierii unei audieri militare publicate de Pentagon. Recent, un judecător a decis că Mohammed, deținut la Guantanamo Bay, Cuba, și alți trei inculpați vor fi judecați în fața unui tribunal militar în iunie 2028, după două decenii de blocaje juridice. Succesorul lui bin Laden, Ayman al-Zawahiri, a fost ucis într-un atac american cu dronă la Kabul, în 2022. Militantul egiptean Seif al-Adel este considerat în prezent liderul de facto al Al-Qaeda.

Cum s-a extins influența Al-Qaeda după 11 septembrie

În timp ce liderii Al-Qaeda s-au dispersat, militanți afiliați grupării sau inspirați de ideologia acesteia au comis numeroase atentate.

Printre cele mai sângeroase s-au numărat atacul din 2002 asupra unei zone cu cluburi de noapte din Bali, soldat cu 202 morți, atentatele cu bombă din trenurile din Madrid, în 2004, în care au murit peste 190 de persoane, și atentatele sinucigașe din 2005 asupra metroului și unui autobuz din Londra, soldate cu 52 de morți. Filiale ale Al-Qaeda au apărut în Orientul Mijlociu și în alte regiuni. Una dintre cele mai puternice s-a dezvoltat în Irak, unde Al-Qaeda a luptat împotriva forțelor conduse de Statele Unite după invazia din 2003.

O ramură a apărut în Africa de Nord în 2007, iar alta în Peninsula Arabică în 2009. După 2011, Frontul al-Nusra, afiliat Al-Qaeda, a devenit o forță importantă în războiul civil din Siria. În Africa, printre grupările afiliate Al-Qaeda se numără Al-Shabaab în Somalia și Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) în regiunea Sahel. Al-Qaeda are, de asemenea, legături cu Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), cunoscută și drept talibanii pakistanezi, care desfășoară o insurgență împotriva autorităților de la Islamabad.

Antonio Giustozzi, cercetător principal la think tank-ul RUSI din Londra, a declarat că, deși Al-Qaeda a suferit pierderi și a fost destabilizată după invadarea Afganistanului, vizibilitatea sa a crescut, iar gruparea s-a extins masiv în anii următori. Influența sa a atins apogeul în jurul anului 2013, înainte ca filiala sa irakiană să se desprindă și să formeze Statul Islamic, a precizat acesta.

Ascensiunea Statului Islamic

Fondatorul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-a desprins de Al-Qaeda și a proclamat în 2014 un “califat” pe teritorii vaste din Siria și Irak, declanșând un conflict cu Frontul al-Nusra.

Deși Statul Islamic a pierdut în cele din urmă teritoriile pe care le controla în Siria și Irak, rivalitatea sa cu Al-Qaeda continuă, în special în Africa de Vest, unde grupările afiliate celor două organizații se confruntă în mod regulat pentru teritoriu și influență. Al-Qaeda a primit o altă lovitură în 2016, când Frontul al-Nusra s-a desprins de organizație. Liderul său, Ahmed al-Sharaa, cunoscut atunci sub numele de război Abu Mohammed al-Golani, a ajuns ulterior să îl înlăture pe Bashar al-Assad în 2024. El a devenit președintele Siriei și a transformat Damascul într-un aliat al Occidentului.

Unde este activă Al-Qaeda astăzi

Somalia și regiunea Sahel din Africa de Vest sunt principalele zone din Africa în care grupările aliniate Al-Qaeda își extind influența și controlează întinderi importante de teritoriu. TTP și-a extins insurgența în nord-vestul Pakistanului. Potrivit unui raport ONU publicat luna trecută, gruparea a primit îndrumare ideologică, instruire și sprijin din partea Al-Qaeda. Pakistanul susține că liderii TTP și numeroși luptători ai organizației se află în Afganistan, unde talibanii au revenit la putere în 2021, după retragerea Statelor Unite.

În februarie, un alt raport ONU arăta că Al-Qaeda “a continuat să beneficieze de protecția autorităților de facto” din Afganistan - o referire la guvernul taliban - și că interesul organizației pentru operațiuni externe a rămas “neschimbat”. Autoritățile de la Kabul neagă că Al-Qaeda ar opera în Afganistan sau că ar permite desfășurarea de pe teritoriul afgan a unor atacuri împotriva Pakistanului.

Giustozzi consideră că, deși Al-Qaeda a trecut de perioada sa de maximă influență, organizația rămâne “remarcabil de influentă”. Potrivit acestuia, gruparea a evoluat astfel încât să depindă mai puțin de anumite persoane și se bazează acum pe o rețea de operatori discreți, care sunt “mult mai greu de identificat și de luat în vizor”.