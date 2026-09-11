Criza politică ne lasă fără salvare. În tot mai multe spitale, e o lipsă acută de materiale sanitare. Iar ambulanţa riscă să nu mai pornească la drum din lipsă de combustibil. La secţia de primiri Urgenţe de la Spitalul Bagdasar-Arseni, din capitală, situaţia este critică. Stocurile de bază s-au golit, iar unii pacienţi vin cu cele nesesare, de la farmacie. Fondurile trebuie suplimentate, însă un Guvern interimar nu poate face o rectificare bugetară, iar Fondul de Rezervă e deja gol.

La spitalul Bagdar Arseni, asistenta şefă de la Secţia Primiri Urgenţe face din nou inventarul. "Mănuși sterile am luat de la spital. Seringi de 5, astea s-au terminat, le-am luat de la spital. Perfuzoare sunt aproape de epuizare. Pipe care sunt pe sfârșit. Vată comprese, tifon sunt luate de la spital, mănuși nesterile luate de la spital. Aici deja eu stocurile le am epuizate", spune femeia. A cules de pe secţii tot ce nu mai era pe rafturi la Urgenţe. Dar nu e suficient. Camera de Gardă funcţionează deja pe avarie.

Lipsa banilor se vede și în programele naționale de sănătate

"În momentul de față sunt stocuri critice pe zero la unitatea de primire urgență. Vom ajunge în situația în care UPU să nu mai funcționeze în foarte scurt timp", a declarat Andi Nodiţ, manager Spitalul Bagdasar Arseni. "Trebuie să fac rost. Asta se întâmplă în România. Trebuie să faci rost. Deja s-a ajuns la fundul sacului", a declarat Victoria Homorogan, asistent sef UPU Bagdasar. Zilnic, aproape 200 de pacienți ajung aici. Pacienţi precum mama Mariei. Aici, la spitalul Bagdasar-Arseni, se lucrează acum cu ce mai există prin spital. Stocul pentru Unitatea de Primiri Urgențe este pe zero la mai multe materiale esențiale, iar medicii iau din rezervele spitalului ca să poată trata pacienții. Substanța de contrast nu mai există deloc, iar zilnic sunt, în medie, 5-6 pacienți care au nevoie de ea pentru investigații urgente.

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"Sunt niște materiale care, absența lor, atrage atenția asupra unei probleme legate de siguranța actului medical și de dreptul pacientului de a beneficia de îngrijiri corespunzătoare de urgență", a declarat Amalia Hangiu, medic UPU. Criza nu este una izolată. Unele dintre cele mai mari spitale din capitală - precum Floreasca sau Pantelimon - funcționează la limită în aceste zile. "Evident că ne-ar fi utilă o ușoară sau să spunem tot timpul este binevenită o suplimentare de buget și evident că ne-ar fi de folos", a declarat Elena Popovici, director medical Spitalul Colţea. Peste criza din spitale se suprapune blocajul de la Serviciul de Ambulanță. În 14 județe din țară, bugetele pentru combustibil și consumabile sunt epuizate. "Incepand cu 1 octombrie nu vom avea buget daca nu vom avea o rectificare bugetara, ambulanta n-are cum sa circule fara combustibil, bineinteles, dar nici fara medicamente", a declarat Gheorghe Chiş, Federaţia Nationala Sindicala Ambulanta.

"Dacă la sănătate, nu s-au previziunat corect cheltuielilor, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Mai rămâne fondul de urgență. Dar și acolo banii sunt puțini. Totuși, în ședința de Guvern s-au găsit aproape un milion de lei... pentru Ministerului Culturii. Şi pentru participarea la Satul Francofoniei din Cambodgia. "Pe titlu 2 în unitatea de primire urgență, suma solicitată pentru luna în curs a fost de 1,2 milioane de lei", a declarat Andi Nodiţ, manager Spitalul Bagdasar Arseni. Iar lipsa banilor se vede și în programele naționale de sănătate. ATI, AVC, Neonatologie sau infarct miocardic acut sunt printre programele în care fondurile sunt aproape de limită.