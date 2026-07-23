Nicio navă nu mai intră în porturile Ucrainei. Exporturile de cereale, paralizate de atacurile rusești

Proprietarii și operatorii de nave au decis să nu mai trimită temporar vase în porturile ucrainene de la Marea Neagră, deoarece atacurile rusești au făcut ruta prea periculoasă. Ucraina și-a pierdut aproape o treime din capacitatea de export de grâne, potrivit analiștilor citaţi de Reuters.

Nava transportatoare de cereale Golden Leo, sub pavilionul Guineei-Bissau, după un atac cu rachete rusești în Marea Neagră, în apropiere de Odesa, 19 iulie 2026 - Profimedia

Armatorii au suspendat, temporar, intrările navelor în porturile ucrainene de la Marea Neagră pentru exporturi agricole, după recenta intensificare a atacurilor ruseşti asupra porturilor şi navelor comerciale, a declarat ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoţki, relatează Reuters.

Rusia paralizează exporturile de cereale ale Ucrainei prin Marea Neagră

Traderii şi analiştii consultaţi de Reuters susţin că Ucraina a pierdut aproximativ o treime din capacitatea sa de a exporta cereale prin porturile de la Marea Neagră, din cauza atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.

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"Începând de astăzi, intrarea navelor a fost suspendată. Aceasta este o decizie luată de armatori. Ucraina, ca stat, nu a impus nicio restricţie", a declarat miercuri Taras Vîsoţki, citat de agenţia de presă Interfax-Ucraine. Oficialul a adăugat că rutele alternative şi infrastructura sunt în prezent subutilizate.

Începând din 2023, după retragerea Rusiei dintr-un acord care anterior garantase trecerea în siguranţă pentru exporturile agricole, Ucraina exportă o mare parte din cereale prin coridorul său maritim de la Marea Neagră.

Însă atacurile ruseşti asupra porturilor adânci ale Ucrainei şi a navelor internaţionale s-au intensificat în ultimele săptămâni. Brokerii au declarat că armatorii refuză să intre în porturile ucrainene din cauza îngrijorărilor accentuate privind riscurile de război, în timp ce traderii au suspendat achiziţiile.

Duminică, un atac cu rachete ruseşti asupra unei nave care transporta porumb în apropiere de Odesa a ucis nouă membri ai echipajului din India şi Siria şi un pilot ucrainean, au declarat autorităţile ucrainene.

Moscova susţine că loveşte infrastructura portuară şi navele care sprijină armata ucraineană. La rândul său, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov şi Marea Neagră, într-o campanie extinsă care vizează izolarea Peninsulei Crimeea, ocupate de Rusia, şi subminarea principalelor surse de venit ale Moscovei.

Miercuri, Rusia a introdus o interdicţie temporară privind mişcările navelor pe timpul nopţii în şi din portul Novorossiisk, care gestionează până la o treime din exporturile sale de cereale.

Ucraina acuză Rusia de obstrucţionarea exporturilor sale agricole

Ucraina a acuzat miercuri Rusia de obstrucţionarea exporturilor sale agricole. Cel puţin trei nave de marfă civile au fost atacate de Rusia în ultimele zile. "Astăzi, zero nave au trecut prin coridorul maritim al Ucrainei de la Marea Neagră - chiar în perioada de vârf a recoltei. Aceasta este o formă de terorism economic şi umanitar deliberat", a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga într-o postare pe platforma X.

"Rusia ţine ostatică securitatea alimentară mondială. Cel puţin trei nave civile cargo au fost bombardate în ultimele zile de Rusia. Mai multe zeci de membri ai echipajelor au fost ucişi sau răniţi", a mai precizat acesta.

Potrivit lui, "astăzi, nicio navă nu a utilizat coridorul maritim ucrainean din Marea Neagră, în timp ce recolta este în plină desfăşurare".

Ucraina a "cerut convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pe această temă în 27 iulie", a adăugat el.

Şi Kievul şi-a înmulţit atacurile asupra navelor cargo care aprovizionează porturile ruseşti de la Marea Neagră, revendicând peste o sută de atacuri cu drone în ultimele săptămâni asupra unor nave din aşa-numita "flotă fantomă" a Rusiei, care ajută Moscova să-şi exporte petrolul evitând sancţiunile internaţionale pentru a-şi finanţa maşina de război.

India îndeamnă companiile de transport maritim să fie precaute după atacul din Marea Neagră

India a îndemnat joi armatorii şi companiile de transport maritim care angajează marinari indieni să evalueze condiţiile de securitate din Marea Neagră înainte de a trimite orice navă acolo

Duminică, MV Golden Leo, o navă transportatoare de cereale deţinută de o companie turcească, a fost lovită de o salvă de rachete ruseşti, conform Ucrainei, la scurt timp după ce a părăsit portul Odessa. Atacul a ucis cinci membri ai echipajului navei, dintre care patru erau cetăţeni indieni.

Ministerul Afacerilor Externe din India a convocat marţi un însărcinat cu afaceri rus pentru a-şi exprima "profunda îngrijorare şi condamnarea neechivocă" după incident.

La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sugerat, fără a furniza dovezi, că nava transporta arme destinate Ucrainei.

Joi, Direcţia Generală pentru Afaceri Maritime (DGMA) din India a îndemnat armatorii să efectueze o evaluare amănunţită a riscurilor privind securitatea navelor lor în Marea Neagră.

DGMA a înregistrat 10 atacuri care au vizat nave cu echipaje ce includeau marinari indieni începând din aprilie.

Săptămâna trecută, India a recomandat aceeaşi precauţie armatorilor ale căror flote operează în Strâmtoarea Ormuz, în urma morţii a doi dintre marinarii săi în atacuri atribuite Iranului.

India este unul dintre principalii furnizori mondiali de marinari pentru marina comercială, cu peste 320.000 de profesionişti în activitate în 2025, conform guvernului său