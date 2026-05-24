Panică şi haos în inima Washingtonului. Un individ înarmat a tras mai multe focuri de armă în direcţia Casei Albe şi a băgat spaima în trecători şi jurnalişti. Preşedintele american se afla în acel moment în reşedinţa oficială şi lucra la un acord cu Iranul. După mobilizarea imediată a forţelor de ordine, echipelor FBI şi Serviciilor Secrete, atacatorul a fost prins şi împuşcat. Până la spital, inima lui s-a oprit. În schimbul de focuri, şi un minor a fost rănit.

"Jos, stai jos!" Este momentul în care se instalează panica. La auzul focurilor de armă, Selina Wang, reporterul ABC News, este surprinsă în timp ce încearcă să se adăpostească pe peluza nordică a Casei Albe.

Reporterii aflaţi lângă Casa Albă s-au adăpostit la auzul împuşcăturilor

"În jur de 20 de focuri de armă s-au auzit. după ora 06 în Washington! Reporterii spun că se pare că veneau din lateralul complexului de la Casa Albă, unde se află Clădirea Executivă Eisenhower. atuncii ofiţerii Serviciilor Secrete au rugat jurnaliştii să intre în sala de conferințe de presă a Casei Albe", a afirmat un jurnalist pe rețeaua X.

Mai mulţi jurnalişti erau acolo pentru a transmite ultimele informaţii despre negocierile din Iran. În acel moment, şi Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, se afla în interiorul rezidenţei. Mai multe persoane se aflau în zonă în acel moment. Speriaţi, cu toţii au luat-o la fugă.

Atacatorul era cunoscut cu probleme psihice şi monitorizat de autorităţi

În câteva minute, toată zona a fost împânzită de poliţişti, pompieri, agenţi FBI, membrii ai Gărzii Naţionale şi de cei de la Serviciile Secrete. Suspectul, identificat ca Nasire Best, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a fost prins în apropierea clădirii care găzduieşte birourile executive Eisenhower şi împuşcat mortal. Bărbatul era cunoscut cu probleme psihice şi, de câţiva ani, în atenţia forţelor de ordine pentru alte incidente.

"Este înfricoșător. Adică, trăim vremuri înfricoșătoare. Se pare că este violență tot timpul, mai ales în ultima vreme, așa că Este trist să auzi că oamenii pur și simplu nu pot fi uniți și că există doar violență și ură în permanență", a spus un martor.

"În momentul în care s-a încercat interceptarea lui, individul a fugit pe jos pe o distanță scurtă, a scos o armă de foc și a tras în direcția agenților și ofițerilor noștri. Aceștia au ripostat. Individul a fost lovit de gloanțe și a fost transportat la spital", a declarat Matthew Quinn, director adjunct al Serviciului Secret al Statelor Unite.

Acolo, atacatorul nu a supravieţuit rănilor. În schimbul de focuri cu forţele de ordine şi un minor a fost rănit.

"Suntem în America, avem libertate de exprimare. Trebuie să înțelegem că nu e obligatoriu să fim de acord cu toată lumea, dar nu ar trebui, nu avem voie să apelăm niciodată la violență. Nu așa se gestionează o situație", a spus o persoană.

Trump fost deja ţinta a trei presupuse tentative de asasinat în ultimii doi ani. Motivul atacului de acum nu a fost confirmat.

Atacatorul care a deschis focul în apropierea Casei Albe spunea că este Iisus Hristos

Bărbatul înarmat, care spunea că este Iisus Hristos, a deschis focul în fața Casei Albe sâmbătă seara, înainte de a fi doborât rapid de agenții Serviciului Secret, relatează New York Post, potrivit Mediafax. Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, a tras asupra unui punct de control în jurul orei 18:10, după ce a fost văzut mergând într-un mod ciudat în sus și în jos pe strada 17th St. Northwest, au declarat surse pentru The Post. Acesta a reușit să tragă doar câteva focuri înainte de a fi împușcat mortal într-o ploaie de gloanțe trase de agenții federali.

