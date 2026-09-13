Doi români, implicaţi într-o afacere de milioane de euro cu droguri. Întreaga operaţiune era coordonată de doi italieni care se aflau deja în arest la domiciliu.

Sute de kilograme de hașiș, găsite în pivniţa unui pensionar: "Am crezut că e cacao". Doi români, implicaţi - Captură YouTube

Poliţia italiană a găsit nu mai puţin de 200 de kilograme de droguri în Mercedesul condus de un român. De asemenea, TIR-ul cu care erau transportate cantităţile uriaşe de substanţe interzise avea numere de înmatriculare româneşti.

Poliţiştii au confiscat o jumătate de tonă de droguri cu o valoare de piaţă de 1,8 milioane de euro

Aceste piste i-au dus pe anchetatori către un pensionar de 79 de ani, în pivniţa căruia au fost găsite sute de kilograme de haşiş. "Am crezut că e cacao în saci", a declarat bătrânul. Scuza nu i-a impresionat pe poliţişti, care l-au arestat şi pe pensionar.

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În urma operaţiunii, poliţiştii italieni au confiscat o jumătate de tonă de droguri cu o valoare de piaţă de 1,8 milioane de euro.