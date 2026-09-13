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Sute de kilograme de hașiș, găsite în pivniţa unui pensionar: "Am crezut că e cacao". Doi români, implicaţi

Droguri confiscate de poliţie Sute de kilograme de hașiș, găsite în pivniţa unui pensionar: "Am crezut că e cacao". Doi români, implicaţi - Captură YouTube
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Editor Valentin Năstăilă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.09.2026, 12:27 | Modificat la 13.09.2026, 12:40

Doi români, implicaţi într-o afacere de milioane de euro cu droguri. Întreaga operaţiune era coordonată de doi italieni care se aflau deja în arest la domiciliu.

Poliţia italiană a găsit nu mai puţin de 200 de kilograme de droguri în Mercedesul condus de un român. De asemenea, TIR-ul cu care erau transportate cantităţile uriaşe de substanţe interzise avea numere de înmatriculare româneşti.

Poliţiştii au confiscat o jumătate de tonă de droguri cu o valoare de piaţă de 1,8 milioane de euro

Aceste piste i-au dus pe anchetatori către un pensionar de 79 de ani, în pivniţa căruia au fost găsite sute de kilograme de haşiş. "Am crezut că e cacao în saci", a declarat bătrânul. Scuza nu i-a impresionat pe poliţişti, care l-au arestat şi pe pensionar.

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În urma operaţiunii, poliţiştii italieni au confiscat o jumătate de tonă de droguri cu o valoare de piaţă de 1,8 milioane de euro. 

Valentin Năstăilă
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