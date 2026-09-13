Sute de kilograme de hașiș, găsite în pivniţa unui pensionar: "Am crezut că e cacao". Doi români, implicaţi
Doi români, implicaţi într-o afacere de milioane de euro cu droguri. Întreaga operaţiune era coordonată de doi italieni care se aflau deja în arest la domiciliu.
Poliţia italiană a găsit nu mai puţin de 200 de kilograme de droguri în Mercedesul condus de un român. De asemenea, TIR-ul cu care erau transportate cantităţile uriaşe de substanţe interzise avea numere de înmatriculare româneşti.
Poliţiştii au confiscat o jumătate de tonă de droguri cu o valoare de piaţă de 1,8 milioane de euro
Aceste piste i-au dus pe anchetatori către un pensionar de 79 de ani, în pivniţa căruia au fost găsite sute de kilograme de haşiş. "Am crezut că e cacao în saci", a declarat bătrânul. Scuza nu i-a impresionat pe poliţişti, care l-au arestat şi pe pensionar.
În urma operaţiunii, poliţiştii italieni au confiscat o jumătate de tonă de droguri cu o valoare de piaţă de 1,8 milioane de euro.