Momente de panică la bordul unui avion Turkish Airlines, după ce aeronava a intrat într-o zonă cu turbulențe puternice. Avionul a început să se zguduie violent, iar reacțiile speriate ale pasagerilor au fost surprinse într-o înregistrare video.

"Vom muri! Vom muri!" Momentul în care un avion Turkish Airlines este zguduit de turbulențe - X/ @nexta_tv

Imaginile surprind clipele tensionate trăite de oamenii aflați la bord. În timp ce aeronava este zguduită de turbulențe, mai mulți pasageri reacționează speriați, iar înregistrarea surprinde strigăte de panică.

"Vom muri! Vom muri!", se aude în timpul momentelor de teamă de la bord.

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Avionul, zguduit puternic în timpul zborului

Turbulențele au provocat momente de teamă printre pasagerii cursei Turkish Airlines. În imaginile apărute după incident se poate observa cât de puternic se mișcă aeronava în timpul episodului de turbulență.

Reacțiile oamenilor aflați la bord arată panica produsă de mișcările bruște ale avionului.

Incidentul nu ar fi avut urmări grave

Potrivit informațiilor disponibile, episodul de turbulență nu s-a soldat cu urmări grave.

În ciuda momentelor tensionate trăite de pasageri și a zguduirilor puternice ale aeronavei, nu au fost raportate consecințe serioase în urma incidentului.