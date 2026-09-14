Săpau după cupru, dar au descoperit o fosilă de dinozaur veche de 115 milioane de ani

O fosilă de dinozaur veche de aproximativ 115 milioane de ani a fost descoperită întâmplător în China, în timpul unor săpături pentru identificarea unor zăcăminte de cupru.

Descoperire rară în China. Fosila unui dinozaur, scoasă la iveală din întâmplare - Dr. Lida Xing et. all | Universitatea de Geoştiinţe din China

Specimenul, catalogat sub denumirea 208GPV01, datează din Cretacicul timpuriu şi este format în principal din vertebre din zona apropiată de baza cozii, alături de alte fragmente osoase, scrie Sci News.

Fosila a fost descoperită în Formaţiunea Bayan Gobi

"Formaţiunea Bayan Gobi este un depozit continental din Cretacicul timpuriu, aflat în nordul Chinei şi întâlnit în principal în bazinul Yin’gen-Ejinaqi, din vestul Mongoliei Interioare", au explicat dr. Lida Xing, cercetător la China University of Geosciences şi Dinosaur Odyssey Science Museum.

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"Fauna de aici prezintă asemănări cu cea din vestul provinciei Liaoning, din aproximativ aceeaşi perioadă, ceea ce sugerează că ambele ar putea face parte din aria de răspândire a biotei Jehol, deşi există şi unele diferenţe", au precizat cercetătorii.

Fosila datează de acum aproximativ 115 milioane de ani.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, rămăşiţele descoperite includ mai multe fragmente ale scheletului dinozaurului.

"208GPV01 cuprinde o coastă sacrală, patru corpuri de vertebre caudale, şase arcuri neurale ale vertebrelor caudale, mai multe procese transversale şi tendoane osificate", au transmis cercetătorii.

Dinozaurul ar putea fi înrudit cu Psittacosaurus

Oamenii de ştiinţă au stabilit că specimenul aparţine grupului Ornithischia, care cuprinde dinozauri erbivori cu o structură a bazinului asemănătoare celei întâlnite la păsări.

Pentru a afla cu ce alte specii ar putea fi înrudit, cercetătorii au comparat proporţiile fosilei cu cele ale mai multor dinozauri din acelaşi grup.

Analiza a arătat că vertebrele specimenului se aseamănă cel mai mult cu cele ale Psittacosaurus, un dinozaur timpuriu înrudit cu ceratopsienii, răspândit în Asia de Est în perioada Cretacicului.

Pentru că au la dispoziţie doar câteva fragmente osoase, cercetătorii nu au putut stabili cu exactitate genul sau specia din care făcea parte dinozaurul. Specimenul a fost clasificat, pentru moment, drept un ornithischian nedeterminat.

Prima descoperire de acest fel din vestul bazinului Yin’gen-Ejinaqi

În Formaţiunea Bayan Gobi au mai fost descoperite de-a lungul timpului fosile ale mai multor dinozauri, printre care Penelopognathus weishampeli, Psittacosaurus sibiricus şi Bannykus wulatensis.

Aproape toate aceste descoperiri au fost făcute însă în partea estică a bazinului Yin’gen-Ejinaqi.

"208GPV01 este prima descoperire publicată a unei fosile de dinozaur din Formaţiunea Bayan Gobi, în partea vestică a bazinului Yin’gen-Ejinaqi, extinzând astfel aria geografică în care au fost identificate fosile de dinozauri din acest strat geologic", au transmis autorii.