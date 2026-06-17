Atacuri israeliene în sudul Libanului, în ciuda acordului SUA-Iran: Teheranul ameninţă cu ripostă severă

Israelul a lansat miercuri dimineaţă noi lovituri asupra Libanului, vizând în special regiunile Nabatieh şi Kfar Tebnit, potrivit agenţiei naţionale libaneze NNA, preluată de AFP. Atacurile au loc în contextul acordului provizoriu anunţat de Statele Unite şi Iran, despre care Teheranul susţine că prevede şi încetarea ostilităţilor din Liban.

Oamenii caută supraviețuitori la locul unui atac aerian israelian care a vizat o clădire din suburbiile sudice ale Beirutului pe 14 iunie 2026 - Profimedia

După ce Statele Unite şi Iranul au anunţat luni că au ajuns la un acord provizoriu, Teheranul a insistat că înţelegerea respectivă prevede şi încetarea ostilităţilor din Liban şi a avertizat că va riposta "sever" la continuarea atacurilor israeliene.

Israelul susţine că loviturile pe teritoriul libanez vizează obiective ale grupării şiite Hezbollah, aliată cu Iranul. Unii localnici din sudul Libanului au început să se întoarcă la casele lor, deşi armata libaneză le-a recomandat să mai aştepte, deoarece există riscul ca israelienii să încalce acordul.

Patru oameni uciși

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Marţi, armata israeliană a lansat mai multe lovituri, care au ucis patru oameni, şi a afirmat că militarii din sudul Libanului au fost atacaţi cu rachete.

Hezbollah nu a făcut ulterior nicio declaraţie publică. Liderul organizaţiei, Naim Qassem, care îşi exprimase deja "recunoştinţa profundă" faţă de Iran pentru includerea Libanului în acordul cu SUA, urma să apară miercuri la televiziune.

Acordul urmează să fie semnat oficial de reprezentanţii Washingtonului şi Teheranului vineri, în Elveţia.