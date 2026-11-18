Românul de 21 de ani condamnat la închisoare pe viață în Suedia după ce a ucis un bărbat cu 11 focuri de armă a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce se pregătea pentru crimă. A luat autobuzul, apoi o trotinetă. Ştia exact unde e victima lui, pentru că-i montase un sistem de localizare prin GPS pe maşină. Asasinatul a avut loc în faţa mai multor copii. Anchetatorii suedezi spun că a fost vorba despre o reglare de conturi între două bande rivale implicate în traficul de droguri şi atacuri armate.

Ora 17:32. Românul de 21 de ani este surprins într-un autobuz, îmbrăcat în negru și cu o căciulă gri pe cap. Câteva minute mai târziu, apare din nou pe camerele de supraveghere, de data aceasta pe o trotinetă electrică, în apropierea locului crimei. Imediat, victima apare la volanul unei mașini roșii. Trei minute mai târziu, se aud focurile de armă. 11 în total, iar opt dintre gloanțe îl lovesc pe bărbat în cap. Victima de 34 de ani moare pe loc.

Victima ar fi fost urmărită cu ajutorul unui dispozitiv GPS montat sub maşină

Martorii au scăpat nevătămați. Atacatorul a plecat abia după ce s-a asigurat că victima era la pământ. Totul ar fi fost pregătit din timp. Bărbatul a fost urmărit cu ajutorul unui dispozitiv GPS montat sub mașină. În acest fel, atacatorul a putut să-i afle traseul și să știe când și unde să-l aștepte.

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ADN-ul românului descoperit pe arma crimei

"El neagă această faptă și contestă responsabilitatea pentru că este nevinovat. Am vorbit cu procurorul mai devreme. Au vorbit despre faptul că ADN-ul lui era pe arma crimei", a declarat Martin Bjurenlind, avocatul apărării.

Arma crimei, o mitralieră, a fost găsită abandonată într-un tufiș. Anchetatorii au prelevat de pe ea amprentele ucigaşului, cât și ale bărbatului ucis. Ulterior, au pus cap la cap imaginile de pe camerele de supraveghere și datele telefoanelor şi l au acuzat pe român de omor, ameninţare şi infracţiuni la regimul armelor. Apărarea cere achitarea sau reducerea pedepsei la 18 ani de închisoare, în schimbul condamnării primite deja: închisoare pe viaţă. Românul s a născut la Galaţi şi are dublă cetăţenie. Locuia de mulţi ani în Suedia, împreună cu mama lui.