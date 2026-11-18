Cinci sculpturi din bronz semnate de Constantin Brâncuși (1876-1957), considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, vor fi scoase la licitație pe 18 noiembrie, în Statele Unite. Operele provin dintr-o colecție privată și vor fi prezentate în cadrul evenimentului "Brâncuși: Moștenirea", organizat de casa de licitații Bonhams, în galeriile sale principale din SUA, potrivit News.ro.

Cinci sculpturi ale lui Brâncuși, scoase la licitație în SUA. Ce se știe despre colecție - Profimedia

Vânzarea va preceda licitaţia de seară a casei de licitaţii dedicată artei secolelor XX şi XXI, care va avea loc mai târziu în aceeaşi zi.

Achiziţionate direct de la moştenitorii artistului în anii 1980 şi 1990, cele cinci lucrări au rămas de atunci în aceeaşi colecţie privată şi sunt scoase acum la licitaţie pentru prima dată. Cuprinzând lucrări concepute iniţial de Brâncuşi între 1917 şi 1937, colecţia reuneşte câteva dintre motivele definitorii ale artistului, printre care capul adormit, portretul abstract, torsul fragmentat şi forma animală.

Bronzurile au fost turnate postum de Turnătoria din Susse între anii 1973 şi 1991, după duplicate ale modelelor originale din ipsos ale lui Brâncuşi, în ediţii numerotate autorizate de Alexandre Istrati (1915-1991) şi Natalia Dumitresco (1915-1997). Desemnaţi ca unici legatari universali ai lui Brâncuşi, cuplul de origine română deţinea drepturile de reproducere asupra operei sale, asigurând o linie clară şi continuă de autorizare pentru aceste turnări. Ei lucrau într-un atelier adiacent celui al lui Brâncuşi din Paris şi au rămas prietenii apropiaţi în ultimii ani ai vieţii sale.

Articolul continuă după reclamă

Colecţia, estimată că se va vinde cu 25 de milioane de dolari

"Această colecţie oferă o imagine extrem de elocventă a căutării neîncetate a lui Brâncuşi de a ajunge la esenţa formă", a comentat Ralph Taylor, directorul global al departamentului de artă din secolele XX şi XXI la Bonhams. "Acoperind două decenii din cariera sa, colecţia dezvăluie o amploare cronologică egalată doar de coerenţa sa conceptuală. Prezentarea simultană a cinci opere de această anvergură, scoase la licitaţie pentru prima dată, reprezintă o ocazie rară pentru colecţionari şi o completare remarcabilă a ceea ce se conturează deja ca fiind un sezon excepţional pentru Bonhams la New York".

Andrew Huber, directorul departamentului de artă din secolele XX şi XXI al casei de licitaţii Bonhams din SUA, a adăugat: "Având în vedere expoziţia majoră dedicată lui Brancuşi, organizată în prezent de MoMA, nu ar putea exista un moment mai potrivit pentru a scoate această colecţie pe piaţă. Galeriile noastre emblematice oferă un cadru ideal pentru sculptură, permiţând vizitatorilor să admire operele lui Brâncuşi exact aşa cum şi-a dorit artistul. În mod firesc, licitaţia noastră de artă postbelică şi contemporană va include şi picturi realizate de Natalia Dumitrescu şi Alexandre Istrati, moştenitorii artistului, completând astfel povestea acestuia".

Ce lucrări cuprinde colecţia

Piesa centrală a colecţiei este „Torse de jeune homme”, realizată în ipsos în 1922 şi în bronz în 1924, cu o estimare de preţ disponibilă la cerere. Fiind una dintre puţinele reprezentări ale figurii masculine realizate de Brâncuşi, opera reduce un tors şi picioarele unui tânăr la un ansamblu de volume simple, geometrice. Compoziţia îşi are originea într-o sculptură anterioară a lui Brâncuşi, realizată în ramificaţia unui arţar, a cărei formă a fost transpusă în bronz lustruit.

Celelalte lucrări din colecţie:

• „La jeune fille sophistiquée” (Portretul lui Nancy Cunard)", realizată în ipsos în 1928 şi în bronz în 1932, cu o estimare de 3.500.000 - 5.500.000 de dolari. Opera este un portret al poetei şi editoarei britanice Nancy Cunard (1896-1965), pe care Brâncuşi a cunoscut-o la Paris în 1923.

• „La Muse endormie II”, realizată în alabastru în 1917 şi în bronz în 1922, cu o estimare de 3.000.000 - 5.000.000 de dolari. Opera reprezintă o versiune ulterioară a unuia dintre cele mai cunoscute motive ale lui Brâncuşi, capul adormit, pe care l-a dezvoltat pentru prima dată pornind de la portretul baronesei Renée Frachon, realizat în 1908.

• „Tête abstraite (Tête de femme)”, realizată în ipsos în 1922, cu o estimare de 3.000.000 - 5.000.000 de dolari. Sculptura se numără printre cele mai rare subiecte din opera artistului, existând doar o singură versiune în marmură şi una în ipsos, create în timpul vieţii sale.

• „Tortue”, realizată în lemn în 1937 şi în ipsos în jurul anului 1943, estimată la 2.000.000 - 4.000.000 de dolari. Reprezentând o broască ţestoasă abstractizată, această lucrare este considerată una dintre ultimele creaţii originale din cariera lui Brâncuşi.