Marian Neacşu, vicepremier şi ministru de Interne, primeşte puteri sporite de la premierul Luca Niculescu. Practic, Marian Neacşu va aviza proiectele a 15 ministere și va coordona alte zece. De asemenea, acesta a primit drept de veto pe actele cu impact bugetar şi preia coordonarea ministerelor PSD. Decizia a fost criticată de PNL şi USR.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuţiile vicepremierului Marian Neacşu, ministru al Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

La ce ministere va aviza acte cu impact bugetar

Potrivit deciziei, "în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare", Marian Neacşu, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere:

Articolul continuă după reclamă

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

Ministerul Finanţelor;

Ministerul Afacerilor Externe;

Ministerul Justiţiei;

Ministerul Apărării Naţionale;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

Ministerul Energiei;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

Ministerul Sănătăţii;

Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

Ministerul Culturii.

De asemenea, conform deciziei, vicepremierul Marian Neacşu asigură coordonarea funcţională a următoarelor ministere şi structuri:

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

Ministerul Justiţiei;

Ministerul Apărării Naţionale;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

Ministerul Sănătăţii;

ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar.

"Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, coordonează instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie", se precizează în documentul semnat de Luca Niculescu şi publicat în Monitorul Oficial.

USR: PSD preia şi practic rolul de şef al Guvernului

Fosta ministră Oana Ţoiu susţine că PSD preia practic şi rolul de şef al Guvernului. "De astăzi PSD preia şi pratic rolul de şef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacşu, cu anunţ la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide. Miniştrii nu îşi vor mai negocia priorităţile şi alocarea bugetară pentru proiecte, resurse umane, investiţii direct cu premierul, ci cu domnul Neacşu, care avizează fiecare proiect, inclusiv al ministerelor conduse de miniştri din afara PSD. El va fi şi cel care 'informează premierul'", a scris Ţoiu, pe Facebook.

Potrivit Oanei Ţoiu, cuvântul "vice" a rămas în titulatura lui Marian Neacşu "doar ca să poată fugi PSD de responsabilitate, de exemplu atunci când va fi nevoie să explice, iar, de ce au blocat legea salarizării unitare în vară, promiţând măriri pe care acum le uită până în 2028, an electoral".

"Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor. Românii îşi vor cere înapoi puterea la vot în 2028, pentru un viitor bun acasă, un viitor la care continuăm să muncim zi de zi, alături de cei care ştiu că România merită mai mult, mult mai mult decât să fie ţinută în urmă sub puterea PSD", a mai transmis Oana Ţoiu.

PNL: Neacşu riscă să rămână cel mai important premier pe care România nu l-a avut

"Prim-ministrul decide cine va decide. Avem decizia. Aşa arată, în viziunea PSD, un Guvern în care fiecare ministru are treaba lui, iar Marian Neacşu are treabă cu toţi. Pe lângă Interne, documentul îi dă lui Neacşu atribuţia de a aviza proiectele cu impact bugetar de la 15 ministere, inclusiv de la Finanţe. Tot el ar urma să coordoneze zece ministere şi ministrul delegat pentru învăţământul preuniversitar. Iar, la final, scrie negru pe alb, îl ţine la curent pe premier", a scris pe Facebook senatorul PNL Glad Varga.

Potrivit acestuia, "PSD pare să fi inventat o funcţie nouă în Guvern". "În organigramă scrie vicepremier . În fişa postului scrie 'marele şef'. În ritmul ăsta, Neacşu riscă să rămână în istorie drept cel mai important premier pe care România nu l-a avut", a susţinut parlamentarul PNL.