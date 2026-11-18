Femeia care a bătut doi copii în scara unui bloc din Cluj-Napoca, iar pe unul dintre ei l-a şi înjunghiat, a fost reţinută. Are 54 de ani şi este cunoscută pentru ieşirile nervoase, spun vecinii. Cu unul dintre ei chiar a ajuns în instanţă. Anchetatorii spun că va fi supusă unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă are sau nu discernământ. Pe cei doi băieţi i-a atacat pe motiv că făceau gălăgie.

Totul s-a întâmplat în jurul orei opt dimineața. Scoasă din sărite de gălăgia de pe scara blocului, femeia de 54 de ani a ieșit să îi certe pe cei doi copii. Nu s-a oprit doar la vorbe: s-a năpustit asupra băiatului de 11 ani și l-a înjunghiat, iar pe cel de 8 ani l-a bătut. Când s-a calmat și și-a dat seama ce a făcut, ar fi sunat chiar ea la poliție, dar s-a ferit să recunoască faptul că ea este autoarea atacului. "Din câte ştiu,ea s-a agăţat de ei. După ce că i-a agresat pe toţi, tot ea a sunat la poliţie", spune un vecin.

Femeia are dosar penal pentru lovire şi alte violenţe

"A venit la noi stabil și a necesitat intervenția medicului chirurg. Este internat în clinica de chirurgie pediatrică", a declarat Dana Drăghiciu, Spital Pediatrie. Nimeni nu își explică ce a împins-o pe femeie la un asemenea gest. Polițiștii au reținut-o imediat, iar ea urmează să treacă printr-o expertiză psihologică. Între timp, vecinii spun că este cunoscută în tot cartierul pentru comportamentul violent.

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"Am mai văzut-o prin scara, că s-a luat şi de mine de câeva ori, şi am zis că o las în pace. Într-un final am actionat-o în instanţă. S-a legat de handicapul meu că eu nu pot urca scările astea, le urc mai greu", spune un vecin. Acum, femeia are dosar penal pentru lovire şi alte violenţe.