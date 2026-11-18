Podul Crimeei a fost lovit timp de două zile la rând de Ucraina. O secțiune din podul rutier care leagă Rusia de Peninsula Crimeea s-a prăbușit în apă. Imaginile surprinse la faţa locului arată că atât arcul, cât și o secțiune a podului rutier au fost complet distruse.

Cum arată podul lui Putin din Crimeea, după două zile de atacuri ucrainene - X/@@Exilenova_plus

În ciuda exploziilor puternice și a pagubelor considerabile provocate podului rutier adiacent, imagini surprinse în dimineața de 18 noiembrie arată că circulația feroviară a fost reluată, ceea ce a permis restabilirea parțială a legăturii logistice peste Strâmtoarea Kerci.

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Atacul, pregătit cu săptămânile de SBU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că atacul a fost realizat cu mai multe tipuri de drone și rachete ucrainene. Potrivit liderului de la Kiev, dronele "Palianiția" au lovit partea rutieră a podului, în timp ce rachetele "Neptun" și dronele "Ruta" au vizat secțiunea feroviară.

Zelenski a precizat că în operațiune au fost utilizate și rachete "Flamingo", cu ajutorul cărora militarii ucraineni au executat o lovitură țintită. Operațiunea a fost pregătită timp de mai multe săptămâni de Serviciul de Securitate al Ucrainei.

SBU susține că au fost distruse un arc metalic și o porțiune a părții rutiere, iar structura s-a prăbușit în apă. Potrivit autorităților de la Kiev, partea rutieră nu mai poate fi folosită, iar secțiunea feroviară a suferit și ea avarii.

Importanţa podului de la Kerci

Considerat unul dintre proiectele de infrastructură emblematice ale președintelui Vladimir Putin, podul este văzut de ucraineni drept o rută-cheie de aprovizionare pentru forțele ruse din Ucraina. Este format din două structuri separate, una rutieră și una feroviară, ambele susținute de piloni de beton.

În porțiunile pe sub care navele trec din Marea Neagră în Marea Azov, podul este susținut de două arce uriașe din oțel, unul pentru șosea și celălalt pentru calea ferată. Acestea permit trecerea navelor pe sub pod, fără ca pilonii de susținere să blocheze culoarul navigabil.

Fiecare arc acoperă o deschidere de aproximativ 227 de metri, iar spațiul liber de sub pod are o înălțime de circa 35 de metri, pentru a permite trecerea navelor.

În urma atacului, Kremlinul a recunoscut "daune structurale" și a afirmat că podul Crimeei va fi reparat și chiar mai bun ca înainte.