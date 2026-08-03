Aventura bazată pe benzile desenate a Sony şi Marvel, "Spider-Man: Brand New Day", a depăşit cu mult aşteptările la box-office, încasând suma uluitoare de 355 de milioane de dolari din 4.487 de săli de cinema din America de Nord, scrie Variety.

Noul film Spider-Man, încasări record: 335 mil. de dolari, al doilea cel mai profitabil debut din istorie - Profimedia

Este al doilea cel mai profitabil debut din istoria box-office-ului american, după "Avengers: Endgame” din 2019, cu 357 de milioane de dolari, sumă neajustată la inflaţie.

"Brand New Day" ar putea ajunge să depăşească recordul absolut dacă încasările finale de luni se vor situa peste estimări. Niciun alt film nu s-a apropiat vreodată de pragul de 300 de milioane de dolari într-un singur weekend. Al treilea cel mai profitabil debut pe piaţa internă îi revine filmului "Spider-Man: No Way Home" din 2021, cu 260 de milioane de dolari, urmat de "Avengers: Infinity War” din 2018, cu 257 de milioane de dolari. Astfel, Marvel Studios deţine acum cele patru cele mai bune debuturi din toate timpurile la box-office-ul intern.

"Spider-Man: Brand New Day" a încasat 573 de milioane de dolari la box-office-ul internaţional, totalul general fiind de 927 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul se va clasa pe locul al doilea în topul celor mai bune debuturi la nivel mondial, după "Endgame", care a înregistrat suma uluitoare de 1,2 miliarde de dolari în primul său weekend de la lansare.

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Sony a cheltuit aproximativ 225 de milioane de dolari pentru producţia filmului "Brand New Day", fără a include costurile de marketing. Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi şi legenda celor zece inele") a regizat "Brand New Day", care a stârnit reacţii entuziaste din partea criticilor şi a publicului. Filmul are un scor de 90% pe Rotten Tomatoes şi nota "A" în sondajele CinemaScore realizate la ieşirea din săli.

Chiar şi pe fondul entuziasmului stârnit de "Spider-Man: Brand New Day", filmul „The Odyssey” al lui Christopher Nolan a continuat să atragă spectatori, înregistrând încel de-al treilea weekend 51 de milioane de dolari. Împreună, acestea au contribuit la cel mai profitabil weekend din istoria box-office-ului, cu încasări totale de aproximativ 430 de milioane de dolari pentru toate filmele. Cel mai bun weekend anterior a fost, desigur, cel al filmului "Avengers: Endgame” (402 milioane de dolari în total), urmat de "Avengers: Infinity War" (314 milioane de dolari în total).

"Odiseea" a depăşit 911 milioane de dolari la box-office, dintre care 395,5 milioane de dolari pe piaţa internă şi 515 milioane de dolari în străinătate, după doar trei weekenduri de la lansarea în cinematografe. "Odiseea" şi "Spider-Man: Brand New Day" vor deveni în curând al patrulea şi al cincilea film al anului care depăşesc pragul de 1 miliard de dolari, după "Toy Story 5" din iunie (1,02 miliarde de dolari) şi "The Super Mario Galaxy Movie" din aprilie (1,001 miliarde de dolari) şi "Michael" (1,001 miliarde de dolari).