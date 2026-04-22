"Avem mare nevoie de fete". Serviciile secrete ruseşti recrutează tinere studente pentru a le trimite în Vest

Serviciile secrete ruseşti, cu precădere SVR-ul (n.red. Serviciul de Informaţii Externe), ar fi început o amplă campanie de recrutare prin universităţile de prestigiu din Rusia. "Avem mare nevoie de fete", e motto-ul care pare să definească cel mai bine acţiunea spionilor ruşi.

În cele mai mari şi mai importante universităţi din Federaţia Rusă, agenţii SVR şi FSB au devenit o obişnuiţă în ultima perioadă, notează The Sun. Cele două servicii secrete ruseşti sunt în căutare de noi spioni, în special fete, pe care să le trimită în Occident pentru a obţine informaţii confidenţiale de la lideri politici, oameni de afaceri şi persoane influente.

Femeile spion ale Rusiei şi-au prezentat experienţele persoanele pentru a convinge noile recrute

O femeie care s-a prezentat drept Tamara Netîksa a declarat în faţa studenţilor de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, universitate la care a studiat şi Vladimir Putin, la rândul său fost agent KGB: "Avem mare nevoie de tineri şi tinere inteligenţi, serioşi, buni şi pregătiţi. Avem mare nevoie de fete". O altă femeie fost spion, care s-a recomandat ca Elena Vavilova a ţinut un mic discurs în faţa studenţilor: "Cel mai înalt nivel în munca de informații este atunci când sursa începe să vă vorbească singură despre munca sa, să aibă încredere în voi".

Vavilova şi-a povestit şi experienţa personală ca fost agent KGB şi mai apoi SVR. Ea le-a spus tinerilor ruşi că a activat mulţi ani în Canada şi SUA având numele de Tracy Ann Foley. Ea ar fi fost căsătorită cu un alt agent rus, Andrei Berzrukov, iar ambii făceau parte din aceeaşi reţea cu celebra Anna Champman. Când Chapman, pe numele ei real Anna Romanova, a fost deconspirată, întreaga reţea de spioni ruşi din SUA a picat ca un joc de domino, iar toţi agenţii au fost nevoiţi să revină în ţară.

Alia Roza, o altă agentă cunoscută a serviciilor secrete ruseşti, a declarat că antrenamentul ei a fost bazat pe dezvoltarea abilităţilor de a seduce astfel încât să poată manipula uşor oameni importanţi. Ea a fost instruită de o "aripă" specială a KGB-ului, descrisă şi prezentată în filmul Red Sparrow, şi a fost pregătită în mod special în psihologie comportamentală, conexiune emoţională, dar a fost învăţată şi cum să stăpânească la perfecţie arta seducţiei. Roza a apărut în lumina reflectoarelor după ce singură şi-a dezvăluit apartenenţa la serviciile secrete ruseşti, iar apoi şi-a deschis un blog unde a început să impărtăşească din experienţele trăite în anii cât a lucrat ca spion.

