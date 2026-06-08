Iranul şi Israelul se atacă pentru prima dată în două luni. Trump: Să nu lăsăm prostia să ne stea în cale

Israelul și Iranul s-au atacat direct reciproc pentru prima dată de la anunțarea armistițiului din aprilie. Teheranul a lansat azi-noapte rachete balistice asupra Israelului, iar Israelul a bombardat ținte din Iran, ignorând ordinele date de Donald Trump. Prețul petrolului a crescut luni dimineața cu peste 3%. "Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat atacurile", a transmis liderul de la Casa Albă pe Truth Social. Kata'ib Hezbollah, una dintre cele mai puternice miliţii irakiene aliate cu Teheranul a ameninţat cu atacuri asupra bazelor SUA din regiune

Iranul a lansat duminică noapte mai multe valuri de rachete împotriva Israelului, inclusiv din Yemen, ca represalii pentru atacurile statului evreu împotriva Libanului. Donald Trump a cerut imediat Israelului să nu riposteze. "Nu va avea niciun impact asupra acordului. Eu dau ordine. Eu dau toate ordinele. Netanyahu nu decide", a declarat liderul SUA pentru Financial Times.

Preţul petrolului se apropie iar de 100 de dolari barilul

A fost însă ignorat de prietenul Netanyahu. Israelul a răspuns, la rândul său, cu atacuri împotriva mai multor ţinte din Iran, printre care Teheran şi complexul petrochimic Karoon din Mahshahr, care a suferit "daune parţiale". Cele cel puțin 12 rachete balistice lansate de Iran au fost toate interceptate de apărarea antiaeriană israeliană, iordaniană și saudită. A fost confirmat un singur impact, într-o zonă deschisă din Cisiordania.

Articolul continuă după reclamă

Resturile unei rachete au căzut într-o zonă nepopulată din Cisiordania ocupată de israelieni, în apropierea orașului Ierihon. Coloniștii israelieni s-au pozat cu ea, ba chiar unul, s-a aşezat pe un scăunel lângă ea.

Între timp, Trump încearcă să oprească escaladarea atacurilor. "Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat atacurile", a transmis luni la prânz liderul de la Casa Albă pe Truth Social. Imediat a postat un alt mesaj: "Ambele tabere, Israelul și Iranul, vor să ajungă la o încetare imediată a focului! Negocierile finale privind "pacea" sunt în desfășurare, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare, cu efect deplin, până când se va ajunge la un "acord final". Lucrurile ar trebui să avanseze rapid. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme".

Bombardamentul iranian a venit după ce Israelul a bombardat Libanul, ignorând de asemenea declaraţiile lui Trump. Prețul petrolului Brent a urcat luni la 97 de dolari/baril, în creștere cu 4% față de vineri.

Israelul a atacat o uzină petrochimică din Iran

Autorităţile din Iran au raportat luni pagube la o uzină petrochimică. "Acum câteva minute, compania de petrochimie Karoon din Mahshahr a fost vizată de un atac aerian şi lovită de proiectile lansate de inamicul sionist, care au deteriorat o parte din instalaţii", a declarat un viceguvernator regional. Zona unde se află compania şi-a evacuat angajaţii.

Teheranul acuză SUA de escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu pentru că acţiunile israeliene nu pot fi separate de cele ale Washingtonului, referindu-se la atacurile statului evreu împotriva Libanului. "Nimeni nu crede că regimul sionist va întreprinde vreo acţiune fără a se coordona cu Statele Unite", a declarat la Teheran purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Ismail Bagaei.

Diplomatul susține că SUA au o responsabilitate directă pentru încălcarea armistiţiului convenit la 8 aprilie, care includea încetarea ostilităţilor israeliene în Liban. "Acţiunile israeliene nu pot fi separate de politicile americane", a afirmat acesta. Bagaei a semnalat că schimbul de mesaje cu SUA avea deja loc într-o "atmosferă de neîncredere" şi a spus că evenimentele din ultimele 24 de ore "adâncesc această neîncredere".

El a asigurat că Iranul "nu va permite" ca SUA şi Israelul să se limiteze la a vorbi despre un armistiţiu în timp ce "profită de situaţia actuală pentru a-şi repeta agresiunile zilnic şi a le extinde amploarea". "Forţele noastre armate şi corpul nostru diplomatic, împreună cu toţi pilonii naţiunii iraniene şi ai Republicii Islamice Iran, sunt pregătiţi să facă faţă oricărei situaţii pentru a proteja siguranţa naţională şi interesele ţării", a susţinut el.

Cu tensiunea ajunsă la cote maxime de la încetarea focului din aprilie, preşedintele american Donald Trump a încercat duminică, fără succes, să tempereze intenţia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a ataca Iranul pentru a împiedica blocarea negocierilor Washingtonului cu Teheranul privind încheierea războiului.

O puternică miliţie pro-Iran din Irak ameninţă cu atacuri asupra bazelor SUA

Miliţia irakiană Kata'ib Hezbollah, susţinută de Iran, a ameninţat în cursul nopţii că va lansa noi atacuri împotriva bazelor americane din regiune. Gruparea a anunţat că va efectua astfel de atacuri dacă SUA se vor alătura noilor lovituri israeliene asupra Iranului. În Irak sunt active mai multe miliţii puternice, care primesc sprijin în grade diferite din partea Teheranului. De la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe 22 februarie, acestea şi-au asumat responsabilitatea pentru sute de atacuri în regiune, inclusiv asupra unor instalaţii şi ţinte americane asociate cu grupările kurde.

China a declarat luni că este "profund îngrijorată" de reluarea atacurilor. "China este profund îngrijorată de situaţia actuală", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian "Sperăm că toate părţile implicate îşi vor respecta angajamentul faţă de acordul de încetare a focului, vor menţine dinamica negocierilor, vor continua să rezolve diferenţele prin mijloace politice şi diplomatice şi vor ajunge cât mai curând posibil la un armistiţiu cuprinzător şi durabil", a mai spus el.

Iranul a respins despăgubirea aliaților SUA

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat ieri că guvernele din regiune "nu sunt în poziția de a cere despăgubiri". Reacţia a venit după informații potrivit cărora SUA ar putea folosi activele iraniene îngheţate pentru a compensa aliații regionali pentru pagubele provocate de război.

Activele Iranului nu sunt nici pradă de război pentru Washington, nici un fond de plată pentru aliații săi, a adăugat Gharibabadi, într-o postare pe X. În timpul războiului, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone mai multe țări din Golf, susţinând că vizează interese americane și israeliene în regiune.

Potrivit unui raport publicat în aprilie de firma de cercetare Rystad Energy, doar reparațiile pentru infrastructura legată de energie din Golf ar ajunge la 58 de miliarde de dolari. În cadrul negocierilor de pace, Iranul a cerut deblocarea fondurilor sale confiscate de SUA care se ridică la miliarde de dolari.