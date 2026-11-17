Președintele PNL, Ilie Bolojan, a respins propunerea Partidului Social Democrat de realizare a reformei administrativ-teritoriale, declarând că discuțiile din ultimele zile sunt "o perdea de fum" care să acopere lipsa de acțiune a Guvernului.

Ilie Bolojan a declarat că reorganizarea administrativă este o necesitate amânată de mulți ani, însă aceasta trebuie să aibă la bază o analiză clară, criticând dur propunerile PSD. "Avem un anunț despre o posibilă reformă administrativă, dar fără să avem un proiect. Și gândiți-vă că în aceste zile, practic se flutură în spațiu public declarații care sună într-un fel la Ministerul Administrației, comasări voluntare, sună altfel la sediul PSD, până la 1.500 de locuitori, până la 3.000 de locuitori și județele și sună altfel la guvern. Ori asta arată că nu poți să vii cu o problemă foarte serioasă, care este reforma în administrație și care trebuia făcută de foarte mulți ani, fără să vii cu un proiect care trebuie discutat serios. fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum, care să acopere, practic, lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală", a declarat Ilie Bolojan, marți, la Digi24.

Ce urmăreşte reorganizarea administrativ-teritorială propusă de PSD

Liderul liberal a spus că PNL va susține o reformă administrativă serioasă, menționând că la nivelul partidului există deja analize realizate de specialiști privind posibilele formule de reorganizare. "În afară de aceste discuții care vedeți, nu au nimic concret, nici în discuțiile cu Asociația Municipiilor, nici în discuții cu Asociația Orașelor, care au fost în aceste zile, nu s-a discutat absolut nimic concret, deci nu te poți poziționa sau raporta doar la blufuri care au fost anunțate în spațiu public. Dar PNL, dacă va veni o propunere cât se poate de serioasă, va discuta serios pe o astfel de propunere, vom aduce contribuția noastră și vom susține reforma administrației din România. Există analize făcute de specialiști care arată care sunt formulele care pot fi luate în calcul, dar pentru aceste formule, mai multe variante, trebuie purtată o discuție ca să faci masa parlamentară necesară ca un astfel de proiect să treacă", a mai spus fostul premier.

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Acesta s-a declarat sceptic privind realizarea acest reforme, amintind de propunerea de anul trecut a reducerii cheltuielilor cu 10%, propunere care a fost tergiversată de PSD. "Gândiți-vă că anunții reducerea numărului de județe e bine, dar gândiți-vă ce impact are asta și ce efect are asupra serviciilor guvernamentale care sunt organizate la nivel de județ lucruri de genul acesta și gândiți-vă că PSD, în toate lunile de guvernare, în guvernul pe care l-a condus, a făcut tot ce a fost posibil ca reducerea de cheltări în administrație, cele 14.000 de posturi care au fost prevăzute a fi reduse, să fie amânată, să fie limitate și din toamna anului trecut până în primăvara acestui an", a mai spus Bolojan.

Reorganizarea administrativ-teritorială propusă de PSD vizează reducerea numărului de administrații locale prin comasarea unor comune și orașe. Unul dintre scenariile prezentate de PSD ia în calcul comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori și orașele care nu ating pragul de 10.000 de locuitori. Printre criteriile discutate pentru reorganizare se numără populația, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, legăturile de transport și accesul la servicii publice.